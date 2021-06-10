又到年度《香港小姐2021競選》進行首輪面試，各人「爭奇鬥艷」，打扮花姿招展，務求突圍而出，今早9點幾，參加者陸續抵達康城港鐵站，轉乘專車到電視城。疫情下雖然吸引不少參賽佳麗，但好多人都擔心除口罩影相，當中不乏回流返港參選的佳麗，除了本地薑，也有混血兒參選。

25歲Christina Lee在牛津大學畢業，現為見習律師，參選為挑戰自己，雖然一身健康膚色，但平日甚少運動。22歲張嘉慧仍是學生，主修fashion design， 她接受訪問時透露：「家住天水圍，但返學在遙遠柴灣，對參選信心一般，過程好搞笑，截止前10分鐘，阿媽話幫我入咗form！」

21歲Stephanie以一身街坊look打扮現身，她上年美國畢業回港，主修心理學，她稱有跳舞底子，見她皮膚比較黝黑，對答有少少怕醜，貫徹鬼妹仔性格。20歲Jenny穿上全身名牌，見她的鼻樑位置有一粒頗明顯的痣，被要求除口罩時，她即問：「會唔會犯法㗎？」當記者問她怎樣稱呼，她好驚地說：「唔得㗎！」

22歲紅裙Winnie是廣州人，打扮算是在眾參賽者當中最性感，以超低胸示人，不過她穿深紅裙，雖然整個人顯得頗醒神，但略帶有少少「娘味」，她稱是1998年出世，當在場記者讚她身材好，Winnie笑說：「吓？我覺得有啲肥喎！」

22歲Kimberly是港大法律系畢業，她稱讀大學時發現社會好多議題要關注，特別是長者及兒童，希望用港姐這個身份幫助到大家，她又指是由黃桂林博士提名。28歲Gine以碎花吊帶裙到場， 被問是否年紀最大一位？她大方笑說：「係呀， 多多指教，做開司儀。」

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