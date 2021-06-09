39歲日本女星熊田曜子上月31日透過事務所宣佈決定與丈夫A先生離婚，指於5月18日深夜被丈夫施以暴力，感到自身安全受到威脅致電報警。日媒《女性Seven》日前獲得熊田被家暴時所錄得的聲帶，錄下丈夫對她大聲呼喝和掌摑的聲音。

熊田曜子在事發後，已經與三名女兒搬離寓所，目前正處於分居狀態。A先生的律師承認A先生由於熊田拒絕討論出軌一事，曾經向熊田大聲喝罵，撥走被舖時碰撞到熊田亦是事實，但就否認熊田所說的毆打和腳踢。在《女性Seven》從熊田親友獲得的聲帶中，錄到事發當晚，熊田在A先生的床上等候他，準備與他講清楚，但卻被A先生趕離房間。平時與孩子同睡的熊田為了不想弄醒孩子，就到另一間房間蓋被準備睡覺。與此同時，A先生就走入房間開始呼喝熊田。在錄音中，熊田要求丈夫不要再說想打她，不然會受驚不能對話。後來當A先生講到熊田偷食一事，就失控大罵，更表示會殺死她，之後又錄到重踢物件和掌摑的聲音，而熊田就哭着要求他停手並表示很痛。有熊田的親友就指熊田被家暴後立即到醫院求助，發現左眼眼球被打傷和結膜出血。

另一方面，A先生亦接受《週刊新潮》訪問，承認與熊田鬧過交，但就否認經常對她家暴。A先生亦否認經常拒絕進食熊田所做的晚餐，又指因她是藝人，所以才製造話題。A先生還表示在熊田生日時，雖然工作在身未能出席出日會，但亦有送上名牌雨靴作為生日禮物。對於懷疑老婆出軌，他就表示：「4月初的時候，在廁所看到太太的記事簿，看到她在演出節目當日畫了一個心形，上面還有節目監製的名字，透過電視圈的友人，得悉太太與監製的關係有可疑。」A先生後來在客廳用手機錄到懷疑是她與奸夫的對話，她表示嚇到手震，又指絕對不能被影到合照。

此外，《週刊女性》亦有報道指，熊田雖然看起來是個盡責的母親，但原來A先生和他的母親每日都負責接送女兒上學放學，又指A先生湊女積極，所以他對熊田經常在節目和網上埋怨家人感到痛心。而A先生的友人亦向雜誌爆料，指熊田並非經常在家煮飯，又不關心丈夫的工作，但正因為她是藝人的關係，A先生才容忍她製造話題。此外，熊田的發言人亦透露，熊田正在爭取離婚後的子女養育費和撫養權。

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