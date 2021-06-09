第3集《調教你MIRROR》開始進入「調教」模式，MIRROR經理人黃慧君（花姐）向梁祖堯分析各人的問題，希望他們可以有改善，她又指由於MIRROR成員各有喜好和目標，沒有共同興趣，變得難有共識。而全集更精采的部份在後段，由花姐精選的MIRROR地獄廚神，盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤及呂爵安（Edan）負責去買餸和煮，他們的下廚過桯，既牙煙又爆笑！

地獄廚神合力煮飯

梁祖堯刻意使開MIRROR其他9位成員，讓Anson Lo等人去買餸煮飯，梁祖堯要求他們認真地煮一味餸給隊友食，姜濤提議找路人攞意見，結果由廚藝了得的梁祖堯推介他們煮咕嚕雞球。3子入到街市，邊問邊買餸，Edan更在兄弟的起哄下，出錢買雞「萬歲」。

返到camp，3子分配好工作，Edan負責斬雞，但見他不擅用刀，姜濤等人雖有提點，但Edan似乎怕切傷手，最後上演徒手撕鮮雞！梁祖堯後來出聲提點他們正確步驟，當炸雞件時，Edan因為怕被油彈，隔了成個身位去炸雞。到最後炒雞及配料和汁時，姜濤負責發號施令，需要甚麼都大大聲嗌，有點激動，跟平日怕怕醜醜的他甚為不同。結果他們成功炒出一碟「好似街買嗰啲」的咕嚕雞球，兄弟們都讚不絕口。

Fans點出Ian改變

至於調教部份，花姐期望梁祖堯可以藉今次的camp，令MIRROR重返《全民造星》時的感覺，她坦言現時的MIRROR沒有那團火，她希望可以重燃他們的鬥心。

陳卓賢（Ian）打頭陣剖白心底話，他覺得自己單飛及MIRROR中的風格截然不同，可以讓觀眾睇到多一面的自己。而他亦表示MIRROR現時的力量不及成軍時般強大，他認為大家沒有之前般齊心，加上各人要兼顧不同的個人工作，導致MIRROR的步伐不再一致，所以現時大家的力量薄弱了，但能否重新團結MIRROR，要視乎大家有沒有那份心去做，齊心才能踏出那一步。

後來Ian與柳應廷（Jer）被安排到一間麵包店做包，老闆娘為Ian的fans，並稱同樣喜歡Jer，她坦言覺得Ian有改變，變得chok了、似乎不太開心，Ian聽到fans的真心話，打開心扉解釋自己的改變可能受MIRROR的影響，而現時的顧忌多了，以致有所改變。

Edan抱緊「MIRROR是根」信念

今集另一個講心底話的是Edan，他坦言初初入行會有熱誠，但現時時間久了，會變得不懂得去珍惜。而他很開心見到MIRROR由不被睇好，到現時越來越紅，他更覺得不應該就這樣完結，並抱緊「MIRROR是根」的信念。

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