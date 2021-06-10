歌手朱紫嬈（Khloe）今晚在荃灣舉行live show，請來可嵐擔任嘉賓，Khloe指今次是她的第2場直播騷，以歌曲《花.醉》中一個人沉醉在不開心的狀態為主題，Khloe說：「可嵐係一個幾有經歷嘅人，每個人有經歷先會進步。」可嵐亳不介意分享過去婚姻失敗不快的經歷，她說：「7年前婚姻曾經分開，當時好抑鬱，情緒好似浮沙池咁，好唔開心，其實要搵出點解唔開心，因為壓力？照顧小朋友？工作？好徬徨？如果只係一路話唔開心，係冇人可以幫到你，你一定要冷靜，過後就要諗吓點去解決，或者點去搵人幫你，自己企返起身。而家我都可以好open同大家分享。」Khloe說：「我好佩服佢，佢真係我其中一個偶像，一個女人可以咁獨立做晒所有嘢。」

不過正因為太堅強的性格，可嵐自爆難搵對像，她笑說：「可能因為太tough，而家想搵個伴都好難，我太惡，又好知道自己要乜，不過唔係咁樣，呢幾年點過。」Khloe笑言會在直播替好友招親，可嵐則說：「好呀！不過我招咗幾年都冇，而家係有人追嘅，但可能慣咗自己一個，要就人會覺得好煩。不過個仔就催我，想要個細佬妹，佢跳咗一步，應該祈禱叫天父賜個爸爸畀佢先，我呢個年紀要生，都緊張㗎。」

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