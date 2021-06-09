男子組合ERROR近日人氣高企，四位成員郭嘉駿（193）、梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）及吳保錡工作增加不少，其中因寸嘴而上位的193更獲ViuTV力捧，即將和《最後一屆口罩小姐》冠軍「浩南」鄭伊琪及曾參加《美選D.n.A》的譚凱倫（Helen）一同主持《晚吹：戀講嘢》（暫名），三人化身戀愛專家，協助女士解決愛情煩惱。

孭飛《晚吹》新系列

ViuTV昨日在fb出post宣傳新節目，以及收集各位女觀眾的愛情難題，當中寫着：「以往廣播電台有一類特別節目《三個寂寞的心》、《香蕉俱樂部》及《早霸王》等，把這類電台獨有的談心節目，加入《晚吹》系列。主持193、浩南及Helen 去接見不同女士的情愛問題，不論是與男友相處問題、自己或對方出軌、性愛問題、發現自己做了第三者、性取向問題等……本節目都會給她們一個渠道去抒發表達！」節目將會邀請觀眾到錄影廠講述自己的感情問題，至於會否亮相則由當事人決定。

節目組會要求每集嘉賓自備一件與自己個案相關的物品，即場放在「忘憂架」上，物品會存放至最後一集，屆時會把26件物品一次過當場「處決」，代表當事人要忘記過去向前看。

笑保錡做沙律俠

除了193將會主持《晚吹》新系列，他又聯同ERROR其他三子為荷李活新片《保鑣救殺手2》（The Hitman’s Wife’s Bodyguard）宣傳片配音，宣傳片中，可見193繼續發揮寸爆本色：「公司鑊鑊都亂接job！」在旁的三子即嚇呆，而阿Dee配音時就疑似爆粗。

四子一向被指說話有懶音，但保錡卻自誇：「我覺得我哋今次配音做得好好，前無古人、後無來者！就算專業嘅配音員，都冇配到我哋呢個成就！」之後繼續口沒遮攔：「希望戲中主角同Marvel講，遲啲有超人角色記得搵我做！」肥仔即寸他：「Marvel冇超人……你可以做曱甴俠！」193就搞笑提議：「叫保錡做沙律俠，佢淨係食沙律。」