37歲洪永城今日宣佈將與拍拖3年的梁諾妍（Inez）結婚，一眾圈中人如李佳芯、陳凱琳、陳自瑤、湯洛雯及楊秀惠等紛紛到其IG送上祝福，至於跟洪永城相識超過10年、兼是旅遊節目好拍檔的黃翠如就留言笑指：「當洪永城都會結婚，這個世界一定有美好的童話。」

黃翠如雖然在洪永城IG留言祝福，但她之後在自己的IG出post，就以「笨城」、「大笨」來形容洪永城：「對着這個笨城，總有說不出的感受，一起成長互相關懷的時間不多，互相吵架的時間卻太多。」她回憶兩人在加入TVB後一起被批評、以及變得強大的日子：「記得有一些日子，我成為雜誌封面常客，那些標題令我感到很難受，然後這隻大笨說要幫我出聲，要寫甚麼驚世的反擊，當然最後我撳住了他。」雖然黃翠如笑指洪永城所謂的反擊有可能只是「講吓」，但就令她感受到對方也會識得照顧別人。

除了話洪永城「笨」外，黃翠如又在post中狂數洪永城缺點，所以感激Inez「接收」了他：「又污糟又煩又大男人，脾氣又差，又冇交帶，好多諗法但好少實行，話減肥個肚腩永遠喺度，每本書睇頭三頁當睇咗⋯⋯⋯但係你唔要佢，冇人要佢了。」而她更提醒Inez若被洪永城欺負，自己一起會幫Inez「搞掂佢」。

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