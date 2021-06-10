【TOGA ARCHIVES x H&M 聯乘合作系列】

快時尚H&M每年都會推出兩次設計師合作系列，每次都成功引起時尚界的關注熱話。繼今年三月與愛爾蘭設計師Simone Rocha的聯名系列後，H&M今日再次為時尚迷帶來驚喜消息，宣佈與日本品牌TOGA合作，將於本年9月推出TOGA ARCHIVES x H&M 聯乘合作系列，相信又會引起一番搶購熱潮。

TOGA 由 Yasuko Furuta (古田泰子) 於 1997 年創立，該品牌把不分性別、強烈的個人主義等實驗性元素注入設計，一直擁有不少忠實時尚粉絲。這次的聯乘系列，也會以品牌的經典造型為藍本，包括最受歡迎的單品 — 混合式風褸、解構式條紋襯衫、褶皺半截裙、縷空設計的連身裙等。

女裝方面，經典西裝外套與奇異俏皮的元素，如珠飾口袋或絲巾斗篷細節等相映成趣；大膽的花卉和格子印花連身裙、半截裙與解構式針織衫亦成巧妙的搭配。男裝方面，則有雙面的短身軍褸、混合風褸上飾有奪目的圍巾印花圖案，配合注入細節的毛衣和襯衫，展現別具一格的前衛時尚。

TOGA 的創始人兼創意總監 Yasuko Furuta 表示：「時尚是一種非語言和即時表達自身興趣的好方法。這比起談論您感興趣的藝術品或喜歡的音樂或書籍都要快得多。當我創立TOGA 時，我想為那些充滿好奇心和不懼怕變化的人製作衣服。我很高興能跟H&M合作推出這個系列，更廣泛地讓更多人能夠發現和享受 TOGA 的設計。」

【Dolce&Gabbana X DJ Khaled】

色彩艷麗的印花圖案一直是意大利品牌Dolce&Gabbana的標誌性元素之一，近日品牌找來DJ Khaled攜手打造系列，呈獻兩款新圖案，將音樂、時裝、品味、熱帶氣息與地中海風格共冶一爐，帶來奪目的新視覺。

全新圖案展現出仲夏和野性大自然的魅力，第一款圖案以清澈加勒比海的淺藍色作為背景，襯托粉紅色紅鸛和茂盛翠綠的棕櫚樹，立即令人聯想起度假風情，搭配斑馬印花細節，增加玩味。另一款則向奇妙的大自然致敬，深淺紫色繡球花之間，黃色和彩色蝴蝶飛舞，再配以豹紋印花。

印花圖案點綴於男女裝、泳裝及配飾系列，由衛衣、T裇、襯衫、連身裙、手袋和太陽眼鏡等，更有童裝及嬰兒服飾，可以打造最搶眼的親子裝。

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