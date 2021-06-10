曾經參與電影《嚦咕嚦咕新年財》及《審死官》的資深演員龍天生，從1990年代開始，轉戰幕後做配音導演和導師，成立「龍天生工作室」培訓新一代的配音員！近日他亮相幕前，參與TVB《好聲好氣》節目演出，想不到竟然發生不快事！

龍天生在工作室facebook專頁出post，表示近日收到恐嚇電話：「好無辜！早前做咗個《好聲好氣》節目，同位知名陳姓配音員同場。點知對方曾借貴利，借錢人搵唔到佢，竟然諗到恐嚇我，先在影藝人協會門外貼大字報、再加恐嚇電話，再寄恐嚇信到我屋企，最離譜就係在我所住大廈派大字報及在facebook 貼毀謗帖文。老實講，我同陳生同佢身為配音員之女友，只有數面之緣，何苦要咁玩我呢？報警之餘，惟有在此吐吐苦水。不過我行得正企得正，係相信邪不能勝正！」

有不少網民留言安慰龍天生，有人說「真係點諗都諗唔到會算到你頭上 ⋯ 會唔會以為你有糧要出畀佢而未出，諗住叫你直接代佢還錢？出入小心」、「奇怪點解追債人會有龍先生地址」、「閉門不出禍，禍從天上來，龍哥報警無咩用，對方有冇留電話？如果有嘅試吓打去同對方講清楚」，龍天生亦有回覆網民：「已報警，謝謝大家關心！」

龍天生今日回覆傳媒：「因已報案，仍調查中，詳情唔方便講。謝謝關心。」

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