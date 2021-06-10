賭王三房索女何超蓮近日被傳和男友竇驍分手，她霸氣貼出和男友咀嘴的親密照，放閃回應。近年中港澳三邊走的她，拍完內地真人騷節目後，早前返港參加賭王葬禮，近日又去了澳門，現時在澳門隔離中無事做，她前日在IG Story呻悶，和粉絲網友傾計，貼文「無聊死了！我們來聊聊天吧」，任由網友提問。

其中最爆一題，有網友問她買過最貴的東西是甚麼？超蓮作了一篇小短文，「我媽媽以戴着一隻10 克拉的心型鑽戒 是爸爸以前送她的 ３年前她在醫院陪爸爸 在廁所洗手後脫下來給傭人 然後傭人姊姊珍而重之用紙巾包著帶回家 然後回家了上廁所就順便把它沖走了」10卡鑽戒被沖落廁所這件奇事，相信只會發生在賭王屋企！何超蓮指因為賭王已離世，不能補送鑽石戒指給媽咪，令媽咪很難過遺憾，所以自己決定代爸爸補送，「我找了3年終於找到了一樣的心型鑽戒 剛剛過去的母親節送給她了」蘋果翻查紀錄，3年前佳士得拍賣行曾賣出一枚12.67卡拉的D色心型鑽石，拍賣價達730多萬，所以三太當年就是將700萬用紙巾包住沖落廁所！超蓮今次大手筆補送，估計要800萬或以上，絕對是超豪的母親節禮物，難怪她不忘苦笑補充。「10克拉心型鑽是真的貴啊爸」

網友之後都有各式千奇百怪的提問，例如叫她推介無帶胸圍、面膜等，更有問她: 你同李蘊反面了? 何超蓮即時tag了 李蘊及GEM，答：「我們是永遠3 小隻」，顯示姐妹情深。

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