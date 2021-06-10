男子組合ERROR成員之一的郭嘉駿（193）因寸嘴而上位，除了得到fans的加持力撐外，工作量當然大增。日前ViuTV的FB專頁出post，193將與《最後一屆口罩小姐》冠軍「浩南」鄭伊琪及曾參加《美選D.n.A》的譚凱倫（Helen）合作主持《晚吹：戀講嘢》（暫名），三人化身戀愛專家，協助女士解決愛情煩惱。

將會加入《晚吹》行列的193回覆《蘋果》，他表示節目預計在8月初播出：「暫時係26集，如果做得好，長做長有。今次每集有嘉賓講自己感情，我主要分享朋友經驗，我唔知自己會唔會搞到佢哋喊，不過我會直接講意見呀！」

ViuTV方面亦在FB寫着：「以往廣播電台有一類特別節目《三個寂寞的心》、《香蕉俱樂部》及《早霸王》等，把這類電台獨有的談心節目，加入《晚吹》系列。主持193、浩南及Helen 去接見不同女士的情愛問題，不論是與男友相處問題、自己或對方出軌、性愛問題、發現自己做了第三者、性取向問題等……本節目都會給她們一個渠道去抒發表達！」至於會否在節目亮相，則由當事人決定。

消息公佈後，有不少人戥193可以單飛做節目感到開心，開心過後，亦有人擔心有節目會被刪走，「唔好cut空肚講宵夜同又要威又要戴頭盔呀」、「唔好cut二汶、強尼、祖祖」、「星期二啲嘢雖然好多時係大台都聽過。但真係覺得佢哋做得唔錯。其實一至五話題都唔同，好難想邊個冇，不如加開晚吹六、日。咁就正！」一哥強尼亦被問到《晚吹》是否會進行改革？他說：「我暫時冇收到話完住，《晚吹》13集為一季，通常每完13集就會知繼唔繼續。」

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