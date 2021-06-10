蔡一智和老婆周雪芳同樣熱愛運動，二人今午被《蘋果》見到趁着好天氣外出跑步，阿智穿上鮮紅背心配同色帽子，老婆周雪芳就黑色sport bar配透視上衣。他們孖咇跑步完8km，就拍拖到淺水灣嘆下午茶，當飲品未到時，周雪芳一度行開到便利店買盒裝奶，再放上七人車才返回咖啡店。

現場所見，阿智夫妻對坐，並分別點了凍飲降溫，店員在阿智面前調出他的Espresso Tonic，他即心急試味，對面的周雪芳又替他拍照，阿智馬上把老婆視角下的靚相放上IG分享，跟着輪到周雪芳的凍飲送來，她就撥弄一下頭髮玩selfie，再把手機遞給阿智代拍，他細心拍攝時又提點太太如何擺甫士最靚。為食阿智又拿了老婆的飲品試味，嘆茶期間，店員又給他們送上小吃，阿智吃後又給了意見。當休息夠，阿智兩公婆先並肩慢步離開，跟着又齊齊緩步跑回家，可能阿智體能較好，他邊跑邊加速，周雪芳越跑越慢，還出現索氣叉腰的情況。

阿智其後把相片和跑步短片上載IG，他留言：「A beautiful day for trail running!」他更tag了「#當我們奔跑的時候#世界屬於我們#一路向前#幸福時光」。

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