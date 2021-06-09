只看劉允的名字，你未必第一時間想到是誰人，但一看他的招牌「鬥雞眼」便認出他就是70、80年代拍過不少電影的「魚頭允」。一對鬥雞眼是劉允小時不幸患上重病的後遺症，但萬料不到卻令他成為影圈一代的成功搞笑演員，在80年代更一度帶挈他月賺16萬，但卻因豪賭而曾輸掉一層樓。劉允曾在《龍爭虎鬥》任龍虎武師跟巨星李小龍過招，但他卻不慎棍傷對方，最後被李小龍出招報復洩憤。

撰文：何永寧

近年姜濤等靚仔偶像最興chok樣，其實chok並非一班偶像的專利，現年72歲的資深演員劉允，亦擅此道。劉允日前接受《蘋果》專訪，侃侃而談多年來的圈中經歷，一到拍照時間，劉允就很自然交戲，chok出招牌「鬥雞眼」表情。劉允的「鬥雞眼」其實並非天生，而是小時患腦膜炎所致，現在右眼視力更是接近失明，但料不到這個缺憾卻替他在80年代香港電影黃金期，一個月賺過16萬元，足夠買樓付首期有餘。

潛水唞氣變「魚頭」

談到花名「魚頭允」由來，是有次拍陳觀泰主演的電影︰「導演叫我：『你潛落去，攞住十幾廿個血包，一有人掉落嚟你就唧啦，唔叫cut唔好上水呀。』」劉允唧了五分鐘有多仍未收到指示，最終憋不住氣，浮上水一刻，有人忽然大喊：「乜成個魚頭咁嘅！」自此「魚頭允」就成了劉允的外號。當時香港電影正值起飛，劉允由武師升做演員，有場戲導演要求他望鏡拍大頭特寫，但因鬥雞眼，他怎樣望都滿足不到攝影師要求，反而引來哄堂大笑，意想不到的是他的戲份居然大受歡迎，隻眼越鬥雞，觀眾笑得越開心。

在影圈大半輩子，劉允最榮幸的是1973年在李小龍電影《龍爭虎鬥》任龍虎武師，當時一去到片場龍哥即說：「你新嚟㗎，叫乜名？」跟手就遞了一支維他奶。劉允說︰「龍哥最鍾意飲維他奶，跟住同我度招，叫我第一下，打。第二下由頭上面打落嚟啦，佢話佢會咁擋。」正式拍攝時劉允照做，第一棍沒事，但到第二棍他擋不到「卟」很大一聲，李小龍搓着頭很痛的樣子。

踩完再捽手掌流血

劉允指李小龍當時只走到旁邊開了一支維他奶，之後再交代一遍，只是結尾改了少少︰「佢叫我打完一棍之後，反轉瞓喺地啦，我話龍哥，應該係躺卧喎，佢話『得啦，你照做。』再拍嘅時候，完成晒所有動作，佢突然走到我身邊，一腳踩喺我手掌上面，再捽幾下，成隻手掌損晒。」停機之後，劉允儍更更走去問李小龍：「有冇搞錯，踩到我損晒，流血喎。」但他只笑笑口行開，再開一支維他奶。雖被李小龍整蠱，但仍無改他在劉允心中巨星地位︰「佢對我哋龍虎武師好好，好願意教我哋嘢。就算你做錯事，佢都只係教你，冇鬧。」劉允也大讚合作過幾部戲的洪金寶，對自己非常好，從來沒鬧他。

當年劉允不停接戲，片酬水漲船高，在80年代由500元一日戲，跳到5,000元一日，依然應接不暇，一日兩三組戲是等閒事。有趟拍外景，劉允穿上功夫長襪準備開工時，忽然被導演叫住，他笑說︰「導演問我做乜隻腳咁腫，係咪整親，我話成對襪都係錢。」當時影業皆是現金出糧日日清，紙幣面額最大只有500元， 而劉允身上都有幾萬元現金，他認為最安全就是貼身收藏。他說試過好景時，一個月收入就有16萬元，足夠支付荃灣海濱花園一個單位首期有餘︰「都買過一個單位，不過賭輸埋。」

「隔夜茶」蒲夜總會

賺到錢就身痕，劉允被朋友拉去澳門豪賭，最高紀錄五小時內輸光一個月賺到的十幾萬，但心諗可賺回來，輸了就算。因為好賭，又得了另一個花名「隔夜茶」，他解釋︰「啲人話飲隔夜茶冇益，所以要點呀？一起身就要倒（賭）囉。」除了賭錢，他另一心癮就是蒲夜總會，一晚幫襯三間，當時一般打工仔月入約四、五千元左右，但他一晚人均消費便花了約700元。好景不常，香港電影步入衰退，劉允試過一年半沒工開，最後轉做幕後負責拉威吔及放火，拉威吔一定要大隻、手瓜起𦟌才有說服力。但後來無綫少了自家製作，電影又多用CG，放火工作減少，為省錢，劉允現在也沒續牌放火。