回顧過去的十多年，時裝界各品牌經常與不同單位和名人合作，五花百門的聯乘系列在市場上不斷湧現，每次聯乘不但能為雙方品牌成功製造話題，同時將奢華品牌與大眾的距離拉近，甚至有些品牌期望能借此挽回低沉的聲勢。在停不了的聯乘浪潮下，今個月除了最受注目的YEEZY GAP系列終於登場外，更有多個聯乘同時推出，包括Nike Lebron 19、 Sacai X Nike Blazer Low、Rick Owens X Birkenstock，以及Netflix X Halston系列等。

YZY

由Kanye West主理的品牌Yeezy與Gap在去年６月宣佈推出YZY聯乘後，該合作系列一直只聞樓梯聲。等候超過一年後，Gap在前日終於發佈首件單品Round Jacket，此外套採用再生尼龍物料，以全彩藍色設計，從圖片可見Round Jacket面料帶有亮光質感，整體呈YEEZY標誌性簡約線條，售價為 $200 美元，並於美國地區進行網上預售。早前外界曾估計YZY聯乘系列有望為營業額低迷的Gap帶來近10億美元進賬，相信今次業界必定非常關注Kanye West能否以一人之力令品牌成功翻身。

Nike Lebron 19

由NBA巨星LeBron James接捧Michael Jordan演出的電影《太空也入樽2》(Space Jam: A New Legacy)將會於今年暑假檔期上映。與James哥經常合作的Nike決定為今次電影推出Legacy及LeBron 19別注系列，而James哥亦會穿上LeBron 19波鞋在電影中現身。此外，街頭品牌Converse也攜手為電影推出聯乘設計。

Sacai X Nike Blazer Low

Sacai與Nike的合作雖然已不是新鮮事，但每次它們推出的聯乘作都必定成為搶手貨。今回登場的Sacai X Nike Blazer Low系列分別有橘黃與灰綠兩種配色。設計上保留Blazer Low原形，配以交疊的拼色Nike logo及鞋舌，打造充滿夏日感的時尚設計。定價為$120美元，並於6月10日公開發售。

Rick Owens X Birkenstock

Rick Owens X Birkenstock系列已來到第三回，今次登場的設計對比之前的更顯暗黑大師Rick Owens的魅力，除了全黑色設計的經典涼鞋款外，更出現黑色漆皮及全黑金屬件設計。系列已於雙方官網發售，作為Rick Owens的粉絲千萬不能錯過！

Netflix X Halston

本月另一富話題性的聯乘別注系列，是來自Netflix時尚美劇《Halston》與品牌Halston推出的限量晚裝系列。品牌Halston是1960年代當紅的時尚品牌，而劇集《Halston》正是講述當時曾為美國第一夫人Jackie Kennedy設計禮服帽子的Roy Halston Frowick，如何在時尚圈展開精彩的時裝設計之路。今次Netflix與Halston聯手推出的晚裝設計，以真絲和雪紡等上乘的物料打造多款高貴優雅的裙子，售價由$945美元至$1,595美元，已於Halston官方網頁上架。

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