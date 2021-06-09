韓劇《茶煲阿四》39歲女星韓藝瑟上月大方認戀年輕10歲的話劇演員男友柳成宰，不過公開戀情後，韓藝瑟卻屢遭資深娛樂記者兼YouTuber金龍浩狙擊，金龍浩接連在YouTube頻道上爆料，指柳成宰曾做牛郎及曾被包養。雖然韓藝瑟曾發文護愛，揚言要採取法律行動，但金龍浩未有收手，更於前日要求韓藝瑟停玩社交網三日，否則繼續爆料。韓藝瑟一於少理，昨日高調開直播，除了逐點反擊謠言，更自爆曾與富家子拍拖，並獲對方送法拉利名車。

直播逐點反擊

一向敢言的韓藝瑟近日成為新聞人物，金龍浩大前日以「韓藝瑟的卡拉OK朋友們」為題，公開了一張韓藝瑟、崔智友、高素榮、韓佳人和車藝蓮疑似在卡拉OK房的舊照，令她們受到牽連備受談論。由於韓藝瑟繼續更新Ig，金龍浩前日即「威脅」相中藝人，指韓藝瑟更新社交網的行為是挑釁：「如果停止玩社交網三日，我不會再曝光私生活。如果討厭私生活曝光，至少要表現出誠意，才會令人認為這個人想保護私生活，關閉三天很難嗎？ 這不是威脅。」

韓藝瑟昨日在其YouTube頻道內拿着「O」及「X」的牌子，回應有關謠言，除了再次否認有打過BLACK PINK成員Jennie外，亦強調男友柳成宰雖然曾在卡拉OK工作，但絕對不是性工作者，亦沒有欺騙任何女生的金錢，更揚言若有受害者應該去法院告男友。至於提到有傳她曾在天團BIGBANG前成員勝利有份投資的夜店Burning Sun吸毒時，她就強調因為參加萬聖節派對，只去過該夜店一次，當時並沒有吸毒。

公開前度身份

之後韓藝瑟於片中承認前男友是東洋電梯創始人的兒子、DY Holdings的47歲副會長元鎮，亦坦言男方曾送法拉利給自己，韓藝瑟說：「有甚麼錯嗎？男朋友不可以送車給女朋友做禮物嗎？有人炫耀法拉利了嗎？」

不過金龍浩繼續咬着不放，昨日再公開新片，指下個爆料目標是崔智友，又暗示友姐介紹柳成宰給韓藝瑟認識，同時語帶雙關指友姐的Ig沒有關閉，並上載兩張男子的照片，上面寫有「莫扎特」，網民懷疑該男子是友姐的老公，而友姐的老公亦曾被傳是江南區的紅牌牛郎。金龍浩同時亦暗示曹汝貞後台勁：「曹汝貞在演藝界生活了很長時間，沒有緋聞，而且有一筆與父親有關的債務，可以看出她的家庭環境並不正常。