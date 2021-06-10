ViuTV真人騷《造美人》節目昨晚順利誕生12強，今集講到12個參賽者要在3星期內操fit自己，然後入Camp進行第一次淘汰賽。

12位參賽者在3星期中，要鍛鍊到最佳狀態入Camp，而被選為皮膚排名最差的8號Shweta在得到「冷凍瘦身」療程後，就因為個人原則問題而困惑到喊出來，雖然她最後決定進行療程，但就一直覺得用機器幫助有出貓feel。之後，眾女被安排進行科研美容改造，3號AB選擇在眉心、額頭及下巴等地方打針變靚，至於表示由細到大都好怕打針的4號Miko，則要靚唔要命般在臉上進行放題式打針，不過當醫生將針筒在她臉上不斷抽插後，本來眼紅紅的MIKO亦忍不住開始喊，搞到要邊打邊幫她抹眼淚，雖然痛到喊，但MIKO對針後的效果表現得相信滿意。

除了美容外，眾女亦被安排以健身去瘦身，正當11個女仔不斷因體重而加操時，全場最瘦、體重只有約100磅的ANN，就因為要增加肌肉而需要做雙倍運動，當15號Stella向她講述自己做完運動後有幾攰，然後祝她好運時，一直站在健身室門外唔敢入去的ANN，最終忍唔住向Stella爆粗。雖然ANN要做雙倍運動，但事後ANN就被導師沈殷怡讚「好明顯靚咗」，相信幾辛苦都值得。

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