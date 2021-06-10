陳鍵鋒（Sammul）轉行做潛水教練，日前捲入一宗潛水意外。Sammul被指在一對一教授學員期間，身為教練率先上岸，發現學員未有現身，才急忙四處尋找；及後有女途人發現有人疑遇溺報警，中年男子期後送往醫院，可惜最終不治，死因有待驗屍後確定。

擁有15年潛水經驗，於2015年考獲潛水教練牌的余曉彤（Hidy）今日接受《蘋果》電話訪問，表示在潛水課程中，「一對一」是較最全面的訓練，她說：「因為教練有時會面對一對二、一對三、甚至一對四都有機會；一對一係比較全面地可以照顧到個學生，我自己覺得。」

在潛水實戰前，教練對學員亦有一定的要求，Hidy續說：「我覺得事前同學生溝通係好重要，每次潛水都會問清楚學生係咪識游水，基本要游到200米，或者着住浮潛裝備，浮潛踢到800米，係基本嘅入門要求。潛水前仲要上兩堂理論堂，呢樣都好重要，潛水過程唔可以忽視書本上嘅理論。」

香港水域部份能見度低

而「一對一」教授，基本上學員會在教練的視線範圍內，但亦有很多突變因素，她說：「其實一定要傍住，但始終海上嘅變化因素太多，潛水最難度高，就要識得冷靜去處理一個突發嘅事情。而香港水域其實唔係好深，但會濁啲，喺水底係有機會見唔到個人，只有一隻手掌，即0.5米都冇嘅距離都試過。而今次事件唔知意外係水面還是水底，所以真係判斷唔到當時情況。」對於有人質疑教練先上水，是否恰當，她說：「通常傍住喺隔離，但前後腳又真係好難答實，你行一步先跟住佢隨後，都要因應當時情況。」她慨嘆水的威力驚人：「試過落水2秒就可以沖到10米外，所以大家一定要明白危險性，做足安全措施。」

另外，Hidy的潛水學校早前遭雷電劈中，發生火災，過百萬的潛水裝備在15分鐘內化為灰燼，血本無歸。不過，她近日捲土重來，與友人合資購買了一艘遊艇，準備將學校直接搬上海上，她說：「買咗都近7位數，真係捱住麵包去做呢件事，但因為真係鍾意。攞咗隻遊艇大約兩星期，而家努力佈置，嚟緊會拍網上節目，暑期仲會帶小朋友去生態遊，推動多啲海上教育同環保概念。

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