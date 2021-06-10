一年一度港姐選美又開鑼，今日首輪面試和往年一樣，依舊是爭妍鬥麗的修羅場，來自各方佳麗懷着龐大自信心和無比勇氣，甘願站上台被人評頭品足。一如以往，今日吸引少數優質靚女去參加；但同時亦引來一班「非主旋律」女士，打算入電視城碰下運氣。雖然當中99%是素人參加，但細看下竟然搵到幾個似曾相識的樣子，其中東涌羅浩楷、無面男佳麗和將軍澳哨牙珍等人，雖然未必是大家心目中的港姐人選，但就給人帶來絲絲親切感。

樂易玲讚質素高

佳麗樣貌各花入各眼，不過無綫高層樂易玲就大讚今屆港姐質素高，就算有紋身亦無防，她透露大會將會舉行兩場決賽。她說：「我哋睇咗嗰啲資料，已經即刻話今次一定可以做到semi final，因為好難揀十零廿個出嚟，今屆質素好高。未見晒班女仔，今晚有zoom面試，有啲係隔離緊，今屆海外佳麗有廿幾個，有啲仲未嚟到香港。我哋啱啱計過今屆申請參選人數係489位，其實之前已經篩選咗先叫佢哋今日嚟面試嘅。」

而今屆港姐統籌經理何小慧，就透露準決賽將於8月22日舉行，並會出外景拍攝，但因疫情關係不會離開香港。大會希望起碼有25位候選佳麗入圍準決賽，如果質素好就增至30位。兩人又表示參選者的學歷都高，個個都大學畢業。至於決賽將於9月5日舉行。

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