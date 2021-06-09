早前參選ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》的「肥腰」米露迪（Melody Ma），雖然未能在口罩小姐中奪冠，但她早已被網民封為長腿女神，IG有逾10萬人追蹤，白皙長腿是她的標誌，米露迪說：「我做唔到好傳統、好仙氣嗰啲女神feel，我係女神……經囉。」

Haters是最忠實的fans

米露迪人稱米媽，是啱Channel常駐成員之一，長長秀髮、自然放電的腰果眼，加上纖瘦長腿，令她成為不少男士的夢幻對象。正所謂鹹魚青菜各有所愛，網絡評語豈止於讚，討論區不時有haters聲音如「太老」、「平胸」、「把聲作狀」，但米露迪統統視為改善自己的動力：「其實最初做呢一行嘅時候係好唔開心，會好在意嗰啲留言，但係近呢兩年，我個心態完全轉咗。我覺得其實haters係最忠實嘅fans，佢哋一唔鍾意你，就會每個post都好留意你，每個post都會過嚟留言攻擊你。有時你要去過濾，有啲嘢你改變唔到，可能話我樣衰咁，但係有時話我個妝太濃呀、啲戲做得唔好，呢個係一個好嘅意見囉，我可以改到嘅嘢，係好囉。」

意大利交換生

接受批評，願意改變，讓她一步步成長，有時候跳出舒適圈是必須的。正如米露迪在17歲那年，選擇到完全陌生的意大利體驗一樣，膽粗粗為了學習新語言，便來一次說走就走的冒險之旅：「我覺得去意大利，都係幾改變我人生嘅一年，去嗰陣一句意大利文都唔識，淨係知ciao係hello咁解。」

米露迪在鄉村地區的寄宿家庭暫居，來自單親家庭的她，以為可以在當地感受完整家庭生活，最後卻令她有點失望：「原來佢都係單親，同埋我好想有兄弟姐妹，但係嗰度又係冇，最慘係佢係一句英文都唔識，我完全溝通唔到 ，第一晚勁驚，惟有拎住本字典篤住話佢聽。」

睇自救YouTube搞笑片

人在異地，即使有寄宿家庭照顧，少不免有思鄉愁緒，米露迪因此變得獨立、懂得調節情緒：「因為真係冇人明，唔可以表現畀當地屋企人睇，怕佢哋以為好似待薄我咁，又唔可以表現畀自己屋企人知，怕佢哋擔心。好多時我要自己去處理情緒，好似開咗房門出去嗰陣，就要變一個好開心嘅我咁，唔可能下下都將啲情緒寫上塊面。」身處人群之中，也許可以暫時逃離情緒衝擊，但每當獨處呢？當時仍未投身YouTuber行列的米露迪，全憑YouTube影片逗自己開心。

2016年，米露迪接受舊同學混血肥仔（啱Channel主理）的邀請開始在YouTube拍片：「未拍之前，我有一段時間有抑鬱症，冇咩原因，可能嗰時有好多唔同方面嘅嘢衝擊，同埋我隻狗仔走咗。嗰段時間，我就係不斷睇人哋啲搞笑片，不斷睇，陪我過咗好多時間，所以我好想我拍嘅片，可以陪佢哋渡過某啲時間，令你睇我啲片係開心嘅。」

拜師等演女鬼

除了演出不少微電影，亦曾參演舞台劇及電視劇集，米露迪直指自己的演技雖然仍有進步空間，但自問已比3年前好：「睇返自己以前做嘅戲，真係好尷尬，最後就去拜師學演技。有兩個角色，我好想做，一個係女鬼，一個係精神病人，如果我可以好成功咁演呢兩個角色，咁我嘅演技就真係會進步啦。」

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