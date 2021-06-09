7月高訂周有多個品牌開實體騷，9月紐約時裝周也密鑼緊鼓籌備中，時裝周重返正軌前，品牌還是按自己的步伐、發佈新裝。Alexander McQueen在疫情下自主多季，前日發放2021秋冬女裝系列，創意總監Sarah Burton以花期極短的銀蓮花（Anemone）及水為主題，黑白系列上如血染衣裳的紅花，寓意在消失的希望中療癒，並開出新生命。

Alexander McQueen的2021春夏季請來英國名導Jonathan Glazer執導品牌電影《First Light》，新發佈的秋冬系列則請來意大利名攝影師Paolo Roversi拍攝，模特兒站在破舊帆布前留影，展示非常強烈的個人風格。「現在彷彿是治癒身心、感受新生命，以及從往昔吸取靈感以啟發未來的時刻。」Sarah Burton如是說，她今次選了花語為「漸漸淡薄的愛」、艷麗而淒美的銀蓮花作主題，加上代表治癒的水作靈感，希望創作出美麗有意義，同時充滿人性的新系列。

三色基調

「穿着銀蓮花連身裙的女性猶如變成了花朵。」新裝系列只有16個looks，色彩、輪廓都承傳了春夏的基調。黑、白、紅的強烈三色，以及紅白間混出的粉紅色，交織出獨特的色彩美學。紅色銀蓮花的相片印在充滿volume的羅緞、棉料、舊布重用的紗線衣料上，經特別處理後，紅花驟看恍如血管、血迹等，出現在服裝的腰位、肩膊、下襬等如同被血所染。第一個look的粉紅色bubble袖連身傘裙，腰間的巨型鮮紅花朵印花，鮮紅色由腰間蔓延開去，如同一個滲血的傷口，視效強烈也滲出Alexander McQueen獨有的暗黑美學調子。

款式及輪廓上，巨型圓肩式雪紡手袖，造出像蝴蝶翅膀的結構及視效。皮革leather biker背心和傘裙、peplum jacket搭配銀連花圖案裙或白色大傘裙等，鮮紅色leather dress飾上窩釘細節及金屬配件，裙身部份更以拉鏈分隔，可自由zip up變作不同的面貌。

重工刺繡

另外還有多件非常漂亮的華麗手工銀裙，以重工銀絲刺繡釘成花朵圖案，配以層層雪紡下襬及便裝味的圓領設計而成。

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