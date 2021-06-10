陳輝陽在2016年起與28人組成的「女聲合唱」合作，將自己的經典創作重新編曲，先後舉行過《少女的祈禱》和《上一次流淚》兩場作品展，而最終章《人來人往》將於6月25日在紅館舉行。

日前「女聲」破天荒跟Error成員肥仔(梁業) 於Music Panda網上節目合作，一起合唱王菲的經典歌曲《暗湧》，肥仔坦言這首歌陪伴他渡過人生低潮，每次唱及聽仍相當感觸。陳輝陽大讚肥仔唱得好：「錄影時肥仔同女聲其實都好緊張，但意想唔到肥仔竟然咁唱得，用女聲嘅原key唱。高音甜低音準，一班人由戰戰兢兢，變越唱越投入，試咗兩take之後，已經全部融入歌中。」肥仔剛與初戀女友分手，但仍很受女仔歡迎，陳輝陽爆料：「肥仔好忙呀，唱完佢要跑下場，不過班女仔就冇放過佢，係咁捉住佢影相留念，結果成個化妝間變咗影相會，排晒長龍係咁影，大家不停做佢嗰個Lady Killer表情，成班『女聲』都非常興奮。」

據了解，門票上周開售半天已火速售罄，現加推門票於城市售票網發售，陳輝陽說：「超級開心，一開賣就全場爆滿，尤其係次次都手慢買唔到飛嘅觀眾，當我哋嚟到紅館開show，好多人第一時間撲出嚟買飛支持，話要嚟喊個痛快！呢次嘅觀眾多咗好多以前冇睇過『女聲合唱』嘅朋友，佢哋都話要支持下年輕人，我衷心感激佢哋。」他跟團隊認真研究如何調整舞台設計後，終於確定開放更多座位發售。「當初亦考慮到疫情唔穩定，即使容許75%入座率，我哋都唔敢開盡，因為已經被迫三次延期，由獲批檔期到演出亦只有兩個月時間籌備，要確保安全同順利開show係最大考慮。見近來疫情稍為穩定，觀眾反應比想像中熱烈，先放心開放更多座位，希望滿足更多觀眾。」

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