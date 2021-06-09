MIRROR昨日推出第三首派台新歌《BOSS》，fans聽後紛紛留言討論，「聽完，好輕快」、「覺得首歌好難唱」。今次《BOSS》MV主要在迪士尼樂園內拍攝，主舞台就是《獅子王慶典》劇場位置，當日十二子要等樂園關門後通宵開工，而行政總裁莫偉庭當日特地去探班，更指Ian跟唐老鴨同一日生日（6月9日），祝他們生日快樂！

而ViuTV的《調教你MIRROR》前晚播出第二集，MIRROR的12位成員與梁祖堯一齊入梅窩camp，他們沿路入camp時，已經認為自己即將被大整蠱。MIRROR坦承這種性格全因以往在《MIRROR GO》中吸取過「教訓」，故無法想像會有一個讓他們嘆世界的節目。入camp期間各人被收起電話，姜濤發送「最後訊息」給媽媽報平安之餘，還不忘告知已轉賬給對方，溫馨得來又有點搞笑。另外，姜濤跟蔡卓妍（阿Sa）最近以HPV代言人身份上節目玩遊戲，有fans笑指希望二人能夠合作拍婚紗照，嚇得阿Sa大叫：「嚇死人！」當主持要他們互相說出對方有愛字的歌曲時， 阿Sa笑言經常聽姜濤的《蒙著嘴說愛你》，姜濤則說出《明愛暗戀補習社》，阿Sa笑說：「首歌01年，你嗰陣時應該得兩歲。」