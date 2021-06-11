今日商經局宣佈刊憲修訂《電影檢查條例》，港版國安法列入電影審查及分級工作的指引，引來業界關注。

曾拍電影《幻愛》、《十年》的導演周冠威，對於電檢加入新條款，他回應說︰「呢件事係雪上加霜，香港電影已經水深火熱。經濟上已經減少投資，單單以香港本土市場已經維唔到本，都係蝕錢收場。尋找資金已經困難，再加上咁樣條例，拍完之後審查，甚至因為『國家安全』咁抽象嘅文字，去判斷套戲是否能公映，不能夠公映就不能夠賺錢。拍咗咁多資金，到最後先話唔得，係好無保障。」

他認為今次電檢的新條款，比起大陸的審查制度更差，他說︰「對投資者係好恐怖嘅事，大大削弱投資資金係香港投資電影嘅意欲。對比起中國審查制度係更差，更具恐嚇同破壞力。原因係中國審查，多年嚟香港導演上去拍戲，係事前畀劇本，劇本審查OK先至拍，咩得？咩唔得？中國審查有明文規定，有得跟，而且係事前審查。」

談到大陸跟香港審查制度，分別在於大陸在開拍前審查，而香港拍攝完成後才審查，令香港電業界前景更坎坷，他說︰「而家香港情況冇審查制度嘅，唔會審查你個劇本，你拍咗先啦！拍完之後你唔畀我放映，呢個係事後審查。呢個事前中國審查制度，同呢個事後審查嘅香港電檢制度，我覺得係一個好大分別，估唔到香港電影業，要面對一個比中國電影業更加坎坷，更嚴苛嘅狀況。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）