現年42歲的韓國女主持人張英蘭早前因P圖失手晒凸腩照，加上受53歲美魔女金成鈴影響而決心減肥。而近日張英蘭在主持的SBS新節目《一生童顏-Girl’s Plus4》上，就自爆為了與韓醫師丈夫保持甜蜜性生活，以潤滑劑來維持夫妻關係，即時獲婦產科醫生稱讚。

異味影響關係

於昨日播出的節目上，節目邀請了婦產科醫生、美容專家等一起探討解決女性隱秘煩惱的話題，而今集的主題就是「質量健康」。而當日有自稱是平凡40多歲主婦的嘉賓就指某日偶然發現丈夫銀行卡的單據，當中發現有屬於婦產科的收據，經過不斷追問後，丈夫終透露是因為妻子的氣味，所以尋求婦產科的協助。該主婦亦表示：「平時因為自己的氣味令夫妻關係不好，丈夫問我是不是有大病，所以接受了諮詢。」張英蘭亦大方直認自己亦曾有過異味，又透露曾患陰道炎、膀胱炎，之後就開始有異味。

用涼水沖涼更佳

婦產科醫生指如果女生下體聞到啤酒酵母的氣味，那就是感染了黴菌，為了消除異味，用涼水洗澡比熱水更重要：「用熱水會刺激生殖器官附近的皮膚，就會變成黏膜，變得非常乾燥。乾燥後發癢，發癢後發炎，可能會有異味。對於孩子來說，生殖器官方面要比平時洗的水溫稍微涼快一些比較好。」張英蘭亦坦言曾因為下體附近太乾燥而生病，所以迴避了與丈夫有親密關係，最終決定使用潤滑劑。對此獲婦產科醫生大讚：「好方法，如果維持持續的關係，血液循環就會得到改善，比不保持關係的人更健康。」反而金成鈴直言有不少人因為年紀大了，所以和丈夫保持住像朋友一樣的關係。

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