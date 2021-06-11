在大台處境劇飾「細龍太」的陳偉琪（Vicky）先後涉酒駕及與外籍男在酒店激嘴，一直被公司雪藏，解凍無期，索性另覓天下做生意，近日終於完約回復自由身，正式離開大台。

今晚陳偉琪性感出擊，現身中環一間夜場開幕活動，殊不知遇上對手——前公司《#後生仔傾吓偈》主持「波波」黃凱怡，同樣以內衣谷胸上陣，同場還有陳敏之、謝東閔、余德丞、劉晨芝等。

陳偉琪直認暫冇幕前通告兼且剛剛和大台完約，積極籌辦自己經營賣黑毛豬火腿生意，雖然剛剛起步但成績唔錯。她否認退居幕後，仍有意在幕前發展，只是未有其他工作招手，被問到不續約是否與連串負面新聞相關，陳偉琪無奈說：「唔知道，唔係自己決定同控制。」被迫離開《愛回家》大家庭亦有不捨：「始終做咗三年，睇住角色成長，約『假老公』（鄭世豪）出嚟食飯時會懷緬吓。」

波波以性感形象現身，她說有做足預防避免走光，是否轉型行性感路線？她笑說：「唔止性感，係健康線條，行出嚟有自信最重要，太暴露唔可以，做人最緊要有底線，唔可以觸犯。」

謝東閔韌帶撕裂

謝東閔近日積極備戰奧運特備節目，閉關練拳，導致傷痕纍纍，今早才去過醫院：「連日練習，今早發現右手出拳冇力又痛，去咗睇醫生，原來係韌帶撕裂。」他考慮會否退出節目，因為正式要休息幾個月：「但我自己係想打，花咗好多心機，落磅、跑步，當咗自己係拳手一樣去操練，而家要考慮吓先，最緊要安全。」

另外胡曦文在疫下工作不斷，除了擔任形象設計及手錶生意外，近日投資韓國品牌日用品，下月面世。忙得和男友婚期一直壓後，「訂婚都未得閒，原本希望去浪漫的地方，例如不丹、希臘，冇理由人生一次都唔浪漫，我同男友講叫佢求婚要求100次，而家一次都未成功，等佢再追吓先。」

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