《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》6月11日（五）Video Talk精選節目表：

1.午市急CALL｜靜候美國CPI數據 古天后、唐牛陪你炒港股

日期：6月11日（五）

時間：3:15pm–3:45pm

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

內容：全城關注最新美國通脹數據，以及央行貨幣政策會否收緊。港股連日窄幅波動，周四收報28,738點，成交1,340億元。悶市下個股跑出，證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家逐隻捉！

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，古天后和唐牛會同大家分析大市，同埋調教你嘅部署心法，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，最好講買持貨價，方便專家解答。

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2.機鬥【Video Talk：PS5必玩之作《拉捷特與克拉克：時空裂縫》】

日期：6 月 11 日（周五）

時間：7pm–7:30pm

主持：穆林

嘉賓1：司徒港燊（Gadget Guy編輯）

內容：經常說 PS5 沒有獨佔遊戲出現，如今終於等到！《拉捷特與克拉克》系列最新之作，《拉捷特與克拉克：時空裂縫》首度登陸 PS5。遊戲提供 3D 音效功能以及 4K 30FPS 高畫質模式之外，還會提供 60FPS 的高流暢模式，感受次世代遊戲機的視覺感受。今集邀請 Gadget Guy 編輯司徒港燊，試玩《拉捷特與克拉克：時空裂縫》，遊戲怎樣發揮 PS5 的機能效果。

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