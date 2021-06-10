大眼妹蔡曉童（童童）稚氣齊蔭、包包面加上身形嬌小，在網絡世界人氣超強，來自YouTube頻道小薯茄的她，早前被網民選為YouTube童顏女神。然而，童童對於被封女神級並不認同：「我唔覺得自己係女神，我對女神要求好高，我可能咁啱係你們心目中嘅哈比女神。」

女神之條件

女神不限於外貌和身形，更重要是她的智慧。對於外界的讚美，童童心存感激，但她笑指自己心目中的女神，與大眾所指的女神屬不同派別：「女神應該同我哋想像一樣，又高又瘦又靚，好似林青霞之類。如果唔講樣，我覺得女神應該有自己主見，好似希臘女神當中，大家認為雅典娜（Athena）係女神，但係最受大家歡迎係穀物女神（Demeter），因為佢可以提供食物、食糧。我覺得做到女神，應該畀到啲嘢人哋，喺精神上或者說話當中，可以畀到啟發大家，或者大家見到嗰個人，會從中得到力量，咁先可以叫做女神。」

體內住了一顆老靈魂

至於她的可愛童顏，童童坦言經常被問是否已成年，她說：「我唔會介意，大家可以隨便問，但我唔覺得自己特別年輕，自問性格上亦唔係好可愛。我個樣年輕，但係我擁有老靈魂，我有自己嘅想法，唔係特別鍾意年輕人玩意。」童童自嘲是個比較老態、慢半拍的人，但不抗拒童顏形象：「我唔會特登打扮得年輕啲，反而希望大家覺得我成熟啲，起碼係適當嘅年齡，我已經二字頭啦。」

法國義教

稚嫩的外表下，埋藏着童童的大世界，她喜歡挑戰，勇於嘗試和學習，因此讓她學會日語、法語、德語和西班牙語等多國語言：「我唔係精通所有語言，只係想睇吓自己對邊種語言最有興趣，最後發現自己對法語情有獨鍾。」童童更自稱是三分一個法國人，因為她在當地生活過：「係因為法文我先鍾意法國，唔係因為法國好浪漫，而係去咗法國，先發現冇我想像中差。第一次去法國嗰陣，唔係得我一個人去，第二次就覺我係時候闖一闖，我唔係去玩，我喺當地義教，同當地小朋友傾偈，雖然佢哋覺得我好矮，好似仲細過佢哋嘅小學生。」但憑她徹底的勇氣，最終亦不辱使命，成功在法國推廣廣東話：「我係越級挑戰咗自己，我覺得幾開心，會周圍同人講，好威。」

自揭野生捕獲點

受訪當日，童童帶《蘋果》遊走自小成長的地方——荃灣，長期霸佔童童「蒲點」首席位置，是荃灣海濱公園內的一張長凳：「如果你哋想撞到我，我會成日都喺呢度出現。呢張係我嘅專屬櫈，仲留咗幾條凹痕喺度，我要澄清只係意外撞凹，嗰時仲要同嫲嫲一齊，我都唔敢話畀佢知。點解我成日會喺呢度坐呢？因為呢度有海，我住喺附近嘅，有時候腦閉塞或者唔想留喺屋企，就落嚟坐吓，我試過拎埋電腦同hard disk喺度剪片，我會喺度流連到好夜。大家夜晚冇嘢做可以嚟呢度坐吓，幾好環境。」

擁有老靈魂的童童，還介紹她在荃灣的購物熱點：「就係呢個鱟地坊小販市場，我會叫呢度做川龍街，因為細細個已經咁叫，嗰時屋企人會帶我嚟買衫。呢度有好多返學嗰時着嘅底衫、打底褲、襪，以前唔會喺大型百貨公司買，但係會喺呢啲平民地方。」童童憶述這種傳統街市的種種，下雨天一地濕漉漉的紙皮，架起鐵皮簷蓬，這些都是草根小店特色，童童說：「細個最想買睡衣，有Hello Kitty、Melody同大口仔，超級想要，次次經過都叫屋企人買畀我。總之有咩特別嘢，都會諗起嚟呢度搵。」

最後就是對童童有重要意義的「蒲點」，人生首次踏上舞台的地方——荃灣大會堂，這個令她改變一生的舞台劇，就是兒童舞台劇《西遊記三打白骨精》：「我就係嗰隻白骨精，好妖艷，唔知點解小學嘅話劇，都可以好妖艷，我搽咗大紅色眼妝、全身紅色衫，好妖艷。 」她直言假如沒有這次的演出，很大可能不會在這裏受訪：「好似所有嘢都喺呢度開始，我好鍾意呢種感覺，令我好有表演慾。」

現時已成為YouTube Channel小薯茄三大女神之一的她，笑謂當日加入只因為「小薯茄」這個名字好聽，童童說：「我覺得我哋呢班人性格好似，我哋都係啱啱出嚟試嘅人，一齊喺起步階段，所以走埋一齊。我希望小薯茄可以發展成好大嘅公司，我哋要拍好多片，可以拍電影上大銀幕，要有屬於我哋嘅電影。」未來，童童希望繼續與小薯茄一起，更希望參與更多演出：「我想做好壞好壞嘅角色，要壞過凱婷，一次過食四、五支煙。」

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