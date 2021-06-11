出道25年的莫文蔚（Karen）今晚在紅館舉行一連三場《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》，今次除了是這次巡迴演唱會的尾站外，亦是Karen最後一次舉行大型巡迴演唱會，不少藝人如劉德華、張學友、郭富城、梁朝偉、劉嘉玲、張栢芝、鄭伊健、陳慧琳、黎姿、古巨基及成龍等亦送上花籃，而黃耀明、麥浚龍、陳柏宇、草蜢、何超儀夫婦及劉天蘭等亦有前來捧場，至於莫文蔚媽媽莫何敏儀、哥哥莫理斯及Karen老公Johannes則被安排坐頭排支持。

演唱會在晚上8點36分開騷，Karen以閃閃睡袍、包頭巾及踢拖現身，唱出《婦女新知》、《婦女新知2021》為個唱揭開序幕，而她邊唱邊脫走睡袍及頭巾，最後剩下內裏的銀色短裙，騷出長腿的Karen之後又在台上與女dancers一起扭籮、瞓地跳舞之餘，又與男dancers攬攬扮談情。至於台上的巨型LED隨後則播出Karen主持版的《婦女新姿》，而片段中更有Karen教跳健康舞。

之後着上肉色閃閃裙的Karen以唱片封面《全身莫文蔚》的招牌瞓梳化pose出場，然後全程瞓在梳化上唱出《色情男女》，唱完後，她又穿上薄袍挨在紅色跑車旁唱《冷雨》。跟上次相隔16年後再在紅館開騷的Karen之後興奮地說：「我返咗嚟啦！等咗好耐，好耐。上次紅館自己開個唱都係2005年，係16年前，你哋當年邊個有嚟？有啲讀書嘅時候已經認識，有啲仲生埋仔，多謝大家，好開心開到騷，真係唔簡單，呢年幾都要抗疫，好多騷都開唔到，好開心、好榮幸開到，多謝你哋嚟，山頂嘅朋友你哋好！點都要嗌呢句。」由於今次是Karen最後一次舉行個人大型演唱會，故她亦特別珍惜這次機會：「我踏上舞台已經同自己講，無論有一萬個定係一個觀眾，都要全力以赴演出，就算得唔5成、7成觀眾，我都會用3、5、10倍力去唱。」

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