父親節將至，如果你仍然懊惱未預備好父親節禮物，與其自己一個飲酒解煩惱，不如同爸爸齊齊參加【爸爸節有請】More than a LESSON調酒工作坊，親手調製一杯獨一無二的雞尾酒給他，相信一定能為這個父親節創造溫馨回憶。More than a LESSON調酒工作坊邀請到本地調酒服務及雞尾酒設計公司FLAIR IRON，於6月20日父親節當日，讓你與爸爸齊齊享受微醺樂趣。

除左父親節，平時又可以自己係屋企Set一個Home bar調下酒，攪下朋友聚會，對酒非常執著的你，快啲嚟參加我地【爸爸節有請】More than a LESSON喇！親自品嚐，理解當中一切變化，體驗色、香、味之旅，又型格又有品味，Shake岀你的味道！

雞尾酒講求完美調和的風味，平衡不同的味道，互相提升滋味。調酒師仔細混合各種酒類、果汁、汽水等味道，配合適當的力度搖晃調酒器，以薄荷葉或橙皮等裝飾襯托出各款雞尾酒的獨有色彩。工作坊將深入淺出，將這門有如魔法的藝術讓你和爸爸也能輕易上手。經驗豐富的調酒師屆時將會教授調酒工具的運用、雞尾酒的成分和份量、調酒技巧及示範製作，最後怎會少了讓你和爸爸親手泡製自己的雞尾酒作品？將這門手藝帶回家，再次調製不同的雞尾酒，與家人無時無刻暢飲一番。

【爸爸節有請】More than a LESSON

日期：2021年6月20日 (星期日)

時間：15:30-17:30 (立即報名）

收費：HK$599 (原價:HK$749，費用包含調酒工作坊 + 附送調酒良伴一套)

名額：20人一班 （參加人士必須年滿18歲）

導師：Ken Lam

地點：大角咀合桃街2號福星工廠大廈4樓C室

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