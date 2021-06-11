韓國收費台TV朝鮮製作的出軌劇《婚詞離曲》（韓文譯名：《結婚作詞，離婚作曲》）於年頭播出後掀起話題，亦帶挈劇中一眾演員人氣急升，當中第二季將於明日開播，香港劇迷可於Netflix上追看。《婚詞離曲》講述代表30代、40代及50代的三名女子面對老公出軌的故事，在愛情與幸福面臨崩解危機之時，她們能否重拾幸福的故事。

繼續化濃眼妝

而今日一眾主角包括成勛、李歌領、朴柱美、全秀卿、李太坤等都現身發佈會為劇集宣傳，眾演員坦言：「懷着捱罵的覺悟努力拍攝了。」預告第二季將展現比第一季更破格的婚外情。在現場一眾男星亦相當好艷福，由於在劇中周旋於「大婆」和「二奶」之間，所以在發佈會上亦奉旨左擁右抱影合照。成勛在劇中因為出軌李敏英而令到李歌領大受傷害，成勛直言：「收到第二季劇本時，從第一章開始，就感覺非常期待和激動。」李歌領因為劇中的超濃眼妝而引起熱議，她說：「編劇為我設定了妝容，因而被視為堅強的女人。第二季中同樣化這個妝，雖然是炎熱的夏天，但卻戴着『蜂窩煤』（指如蜂窩狀的大煤炭）。」引發全場爆笑。

李敏英第二季中飾演孕婦，並懷有成勛的孩子，而她亦因為角色而增磅不少：「我個角色即使受到人們的傷害，也不會責怪別人，而是像大人一樣忍耐和包容着別人，但又像孩子一樣單純，想要表現的是雖然不像那個年齡的單純，卻有着寬廣心胸的角色。」

演出軌男感疲累

朴柱美在劇中予人感覺工作和家庭都十分完美，但事實上丈夫李太坤卻與宋智因發展不倫關係，朴柱美透露：「第二季中埋下伏筆的部份都會爆出來。」身為完美丈夫的李太坤因出軌而引起公憤，他說：「看了第二季劇本後，我就想該來的還是來了。在第一季中（沒有被發現不倫戀）只有我活了下來，所以第二季非常有意思。對於這個人到底是真心還是假的，我要小心翼翼地去演，所以演這個角色的時候很累。」李太坤更指其婚外情在第二季未必有機會被揭穿，更自言只要做得徹底及不留下痕迹就可以，不過他強調自己絕對不是喜歡這個出軌男角色，只是認為有不良意圖的人可以參考一下。

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