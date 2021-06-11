由李智雅、金素妍、Eugene主演的話劇韓劇《Penthouse》第三季，將於今晚播出最新的第2集，劇集昨日公開了Eugene的劇照後，今日再公開了李智雅一家的劇照，至於香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看劇集。

從上集結尾公開的預告可見，李智雅的繼子女金永大、韓智賢疑似反目，金永大更打了韓智賢一巴，觀眾都猜測韓智賢會站在爸爸嚴基俊那邊，而今日公開的劇照中，李智雅到考試現場接韓智賢時，嚴基俊突然出現，李智雅露出不安的神情，韓智賢轉頭就坐上了嚴基俊的車，令李智雅大感衝擊，預告她又面臨危機。

金賢秀演叛逆女學生

另外，於《Penthouse》中飾演Eugene女兒的金賢秀，同樣憑劇集而人氣急升，她今日宣傳新片《女高怪談6》時，亦有提及劇集：「看到有不少人到IG留言為我打氣，有人說看到裴露娜（劇中角色）後被鼓舞了，這種留言令我印象深刻。因為長時間飾演同一角色，雖然加深了對人物的理解，但亦擔心演技是否看上去都一樣，我努力在同一作品中展現多樣化，且有深度的樣貌，觀眾的反應十分有幫助。」

予人乖乖女感覺的金賢秀，於《女高怪談6》中飾演叛逆女學生，她坦言：「因為是第一次挑戰反叛和講粗口的演技，我不知道我表達得好不好，我平時不用粗口，所以演出時感到有壓力。」

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