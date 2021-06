現年37歲的洪永城在2019年承認與模特兒兼健身教練梁諾妍(Inez)拍拖,近年兩人已屢傳婚訊,直到今年初他終於表示希望明年可以派雙封利是,結果昨日終於傳出喜訊,兩人同一時間在社交網宣佈「我哋要結婚啦!」

運動裝婚照

洪永城和梁諾妍同樣是熱愛運動之人,因此婚照並沒有一貫的禮服婚紗,其中一款是洪永城以白T恤配煲呔,而梁諾妍則穿背心短褲,頭上戴上花環及手拿小花束,手拖手在運動場上跳起。另一款兩人則是一身行山look,雙手緊握。洪永城留言:「由一齊跑步、到傾電話、睇日出、拍拖、不計劃的旅行、到扮攰逃避跑步、通宵睇動漫、同居、到我們至愛Coco(愛犬)離世、到開工連晚安早晨都沒有機會同你講、到今日一齊攜手踏上我倆的新旅程好在有你,緊握我手,我希望一世都有你在身旁,追到你是我的僥倖,娶到你是我的福氣,Let’s get Married!」洪永城昨日回覆傳媒時表示:「我喺年初已求婚成功,目前正着手籌備婚禮,計劃在今年內舉行,確實日子稍後公佈。」

梁諾妍則留言說︰「感恩遇到你,常常帶給我歡樂,願餘生我們也要一起笑住過!」梁諾妍透露洪永城是在廁所求婚,過程中她笑到喊︰「有晚佢拍完嘢返屋企就入咗廁所,跟住到我人有三急,佢又跟住我入廁所,當我打開廁所門,原來佢喺廁所度佈置咗有一個攝錄機,又喺洗手盆度放咗啲微型燈泡同鮮花,鏡上貼咗啲心形卡,寫上『MARRY ME?』我好笑又感動,我問佢點解要喺洗手間求婚?佢話知道我一定會去洗手間,最好笑係佢拎隻戒指出嚟求婚時候,我話我真係好急,你等我去完廁所先,結果佢要等我辦完大事再求婚,我就say Yes!」

翠如送祝福

洪永城好拍檔兼過氣緋聞女友的黃翠如,昨日在社交網留言祝賀一同經歷過高低的好朋友:「Inez, you are the one, 感激你接收他,雖然他有太多缺點,又污糟又煩又大男人,脾氣又差,又冇交帶,好多諗法但好少實行,話減肥個肚腩永遠喺度,每本書睇頭三頁當睇咗⋯⋯⋯但係你唔要佢,冇人要佢了。記住,如果洪大笨蝦你,我一定幫你搞掂佢。祝福兩位我愛的人。」