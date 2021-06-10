現年37歲的洪永城在2019年承認與模特兒兼健身教練梁諾妍（Inez）拍拖，近年兩人已屢傳婚訊，直到今年初他終於表示希望明年可以派雙封利是，結果昨日終於傳出喜訊，兩人同一時間在社交網宣佈「我哋要結婚啦！」

運動裝婚照

洪永城和梁諾妍同樣是熱愛運動之人，因此婚照並沒有一貫的禮服婚紗，其中一款是洪永城以白T恤配煲呔，而梁諾妍則穿背心短褲，頭上戴上花環及手拿小花束，手拖手在運動場上跳起。另一款兩人則是一身行山look，雙手緊握。洪永城留言：「由一齊跑步、到傾電話、睇日出、拍拖、不計劃的旅行、到扮攰逃避跑步、通宵睇動漫、同居、到我們至愛Coco（愛犬）離世、到開工連晚安早晨都沒有機會同你講、到今日一齊攜手踏上我倆的新旅程好在有你，緊握我手，我希望一世都有你在身旁，追到你是我的僥倖，娶到你是我的福氣，Let’s get Married！」洪永城昨日回覆傳媒時表示：「我喺年初已求婚成功，目前正着手籌備婚禮，計劃在今年內舉行，確實日子稍後公佈。」

梁諾妍則留言說︰「感恩遇到你，常常帶給我歡樂，願餘生我們也要一起笑住過！」梁諾妍透露洪永城是在廁所求婚，過程中她笑到喊︰「有晚佢拍完嘢返屋企就入咗廁所，跟住到我人有三急，佢又跟住我入廁所，當我打開廁所門，原來佢喺廁所度佈置咗有一個攝錄機，又喺洗手盆度放咗啲微型燈泡同鮮花，鏡上貼咗啲心形卡，寫上『MARRY ME？』我好笑又感動，我問佢點解要喺洗手間求婚？佢話知道我一定會去洗手間，最好笑係佢拎隻戒指出嚟求婚時候，我話我真係好急，你等我去完廁所先，結果佢要等我辦完大事再求婚，我就say Yes！」

翠如送祝福

洪永城好拍檔兼過氣緋聞女友的黃翠如，昨日在社交網留言祝賀一同經歷過高低的好朋友：「Inez, you are the one, 感激你接收他，雖然他有太多缺點，又污糟又煩又大男人，脾氣又差，又冇交帶，好多諗法但好少實行，話減肥個肚腩永遠喺度，每本書睇頭三頁當睇咗⋯⋯⋯但係你唔要佢，冇人要佢了。記住，如果洪大笨蝦你，我一定幫你搞掂佢。祝福兩位我愛的人。」