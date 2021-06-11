本地同志組織有意明年舉辦國際體育賽事「同樂運動會」（Gay Games），卻遭建制派議員何君堯及梁美芬在前日立法會上炮轟政府舉辦有關活動，何君堯更形容同樂運動會所帶來的經濟收益是「污糟錢」。

今年已88歲的黃夏蕙向來敢言，過往曾多次參與支持同志活動，昨日在facebook為同志們發聲：「個人性取向，又影響唔到別人！人哋又唔係通街搞嘢，又唔係曾破壞異性戀婚姻，我識好多男女同志嘅朋友，佢哋都好專一，有好多對lover已經keep咗起碼10幾年，搞乜鬼要醜化佢哋呢？已經唔畀佢哋喺法律上有個名份啦！而家仲唔畀人有運動會？講唔通呀？所以我100%支持男女同志，人需要自由戀愛的！」

夏蕙BB今日回應《蘋果》時續說：「我識好多朋友都係同志，唔應該鬧任何人，愛唔影響到人哋，冇人有權去干涉，況且呢個係同樂運動會，又唔係喺運動場造愛，任何人都可以做運動，難得呢個運動會係國際化，而香港始終係一個國際化城巿，應該容納唔同思想同活動。」

黃耀明看到夏蕙BB撐同志，他昨在IG出文：「其實正正是何、梁這種『廢物』在撕裂我們這個社會，同時令香港落後於國際社會、淪為大灣區內的一條小漁村。謝謝夏蕙BB。」

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