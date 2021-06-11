近年不少新聞主播離開新聞工作崗位後都會轉行，好像前無綫新聞小花梁凱寧（Maggie），自2019年9月離開無綫，結束6年主播生涯後，其工作範疇更廣泛。她先後在香港開電視主持時事節目《開嚟見我》，又去浸會大學傳理學院擔任新聞系客席講師，去年9月她修讀中文大學醫學院耳鼻咽喉頭頸外科學系言語病理學碩士課程，近月她亦投入實習工作。

昨日她在社交網轉發了一張她在中大醫院實習的相片，不知是否沒有化妝，她的樣貌用公仔頭像遮住，而跟她合照的是中大醫院營運總監胡志遠醫生。其實合照是由胡醫生在社交網發佈，並留言︰「歡迎梁凱寧同學來中大醫院」。而相中可見Maggie穿上棗紅色的醫院制服，更穿上白色波鞋，跟她平時出鏡化晒妝，打扮顯得更樸素，如護士實習生。她轉貼合照時，亦有留言︰「實習期間，野生捕獲《醫生與你》拍檔，中大醫院營運總監胡志遠醫生。」不少網民留言要求她貼張見樣照片。

其實今年28歲的Maggie，2014年畢業於浸會大學傳理學，主修廣播新聞。她於2013年11月加入無綫當擔任兼職主播，到2014年7月才正式成為新聞主播。最初她主要主持《新聞提要》及天氣報告，之後還擔任《香港早晨》主播，成該節目最年輕的女主播。2017年10月陳嘉倩離職，由她代替與禇簡寧合作主持《睇新聞‧講英文》，及後擔任《晚間新聞》及《六點半新聞報道》主播，2019年9月離開無綫。

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