美劇《花邊教主》(Gossip Girl)女角碧琪麗芙莉(Blake Lively)的演員爸爸Ernie Lively在上周四於洛杉磯因心臟病併發症逝世,享年74歲。

Ernie於1975年出道,其後一直飾演小角色,電影作品有《九霄屠龍》(Passenger 57)、《殺戮都市》(Showdown In Little Tokyo)、《非常刑警》 (Mulholland Falls)等,他曾在電影《The Sisterhood of the Traveling Pants》中飾演碧琪麗芙莉爸爸。另外,他也曾參演過劇集《X檔案》(The X-Files)與《白宮群英》(The West Wing)等。除演出外,他同時是一名演戲老師,除碧琪外,幾位子女包括Eric、Jason、Robyn與Lori都是演員。