73歲的汪阿姐（汪明荃）雖然已屆長者年齡，不過阿姐向來走在潮流尖端，不時在幕前亮相都穿上名牌或潮牌，絕不輸蝕給後生仔。前日（9日）不用開工的汪阿姐，孖住老公羅家英現身中環，兩人還穿上翡翠綠色情侶裝相當sweet，而上落樓梯時家英哥都扶實汪阿姐，免她跌親或受傷，可謂無微不至。

前日約下午4點左右，《蘋果》在中環見鍾培生母親的座駕，停在中環的街道，見後座車門打開，先是鍾母下車，之後是汪阿姐和羅家英。阿姐落車時不慎跌了黑色圍巾，鍾母一度彎下身想幫她執，不過阿姐眼明手快自己執起。而緊隨其後就是家英哥下車，兩人下車後鍾母再返回車上，估計由鍾母送兩人到中環。

下車後，可見汪阿姐穿上一套墨綠色的Dries Van Noten套裝裙，並手拿白色Polo帆布袋，阿姐更跟貼潮流，用了有揹帶式的電話套。兩人慢步行上威靈頓街，由於街道較窄又有樓梯級，家英哥又拖又扶住汪阿姐，十分體貼。兩人行入一間雲吞麵店「醫肚」，吃完後汪阿姐率先行出店外，家英哥負責埋單，當他行出店外時，不慎跌了一張長者八達通，初時家英哥沒察覺，由麵店收銀阿姐提醒，他才彎下身拾回。之後兩人再繼續慢步中環，而昨晚汪阿姐在IG貼了一張同家英哥在陸羽居撐枱腳食晚餐的相，兩人食完雲吞麵再食晚餐，真是有「食力」。

而昨日（10日）汪阿姐又出動，不過今次沒有家英哥陪同。昨日約下午5點左右，見汪阿姐一身名牌裝束與女友人來到銅鑼灣一帶逛街行名店，見兩人沒有買到心頭好。之後她們行往便利店增值，而街上有幾檔流動車仔檔，汪阿姐行埋去買絲襪檔口買襪，見她跟檔主婆婆十分好傾，估計經常幫襯。之後汪阿姐同女友人施施然行往時代廣場，由於現場露天位置有一個唐老鴨展覽，汪阿姐童心未泯，行入去佈置區拍照留念，又幫女友人揸機影相，輕輕鬆鬆度過一個下午。

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