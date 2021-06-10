日前看《老友記》（Friends）一班主角的重聚特輯《Friends：The Reunion》，感慨良多。記起27年前劇集在明珠台首播的時候，見到三男三女主角樣子怪異，但一臉自信，有點反感，不過看下去卻被他們的獨特氣質深深吸引。劇集雖以搞笑為主，最牽扯觀眾情緒的，卻是各人的感情瓜葛，你不期然會緊張誰與誰有曖昧，誰與誰可以成為一對，甚至會代入自己真實生活的朋友圈子。

製作單位HBO Max當然亦了解重點，所以今次重聚的彩蛋，就是揭露大衞舒溫馬（David Schwimmer）暗中真的喜歡珍妮花雅麗絲頓（Jennifer Aniston），不過正如坐在旁邊的麥尼賓（Matt LeBlanc）爆肚，其實真是bullshit。要知道當時幾位主角風華正茂，拍攝時間橫跨10年，六人一定有互相愛慕，只是感情關係沒有浮面罷了，現在放大其中一段暗戀，明顯是為節目效果。特輯精選了劇集的經典場面，更殘忍地剪輯珍妮花當時男朋友畢彼特（Brad Pitt）的客串鏡頭，畢彼特一出場巨星風采完全蓋過大衞，難怪當年大衞冇行。

其實找來經典影視作品演員重聚，本來多是雜誌做訪問以文字表達，製成一個電視節目很難，因出鏡就要集齊重心人物，若成員中有人已離世或不和，氣氛就會奇怪。成員中又不能爆出醜聞，另一套亦深受歡迎的喜劇《宋飛正傳》（Seinfeld），就因為癲癲喪喪的Kramer在棟篤笑時種族歧視，便永不超生。

特輯透過訪問演員及主創人物，解構了劇集成功的多種元素，當中講及幾位主角在現場引發笑聲，原來甚有壓力，要度到好笑才過骨，劇集保持十季都受歡迎並不輕易。說起來，《老友記》流行程度超乎想像，節目中亦指出，當時珍妮花演的Rachel，連髮型都大把人跟足。我見過有女同學移民外國，回來後不但言行舉止，甚至連性格都似足Rachel。

而六位主角雖然現今已年過50，仍然keep得幾好，不至於甩皮甩骨。連早前嚴重膠面的歌翠妮葛絲（Courteney Cox），現今看來亦沒有那麼膠。不過如何美好的事物也有盡時，正如歌翠妮所講，不可能多年後再拍同類特輯，否則喜劇都會變成悲劇。

撰文：翁可人

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酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失咗蹤》作者。