電影檢查將有新指引，除了之前要求暴力、恐怖、不雅用語、種族等是影片做審查及分級機制，日後連港版國安法也會納入做電檢審查新指引。

今日商經局發稿宣佈刊憲修訂《電影檢查條例》，將港版國安法列入電影審查及分級工作的指引，要求檢查員要留意影片中對可能構成危害國家安全罪行，或損害香港特區維護國家安全的行為或活動所作的描繪、刻劃或表現，亦要顧及其防範和制止危害國家安全行為或活動的職責，及香港居民維護國家主權、統一和領土完整的共同義務。如認為影片有可能構成危害國家安全的罪行，或對觀眾的影響可能會危害或危害維護國家安全，都不宜上映。

對於這個新修訂機制，影帝黃秋生今日回覆《蘋果》時說：「回應都怕犯國安法！」而資深電影人田啟文（田雞）今日也說：「我個人意見嚟睇，好多嘢其實未清晰。闢如以往電檢後有問題，片方係咪有上訴機制？睇電影都係好主觀感覺，當中係咪跌入煽惑，真係要問律師。除咗紀錄片，電影從來都係假象，係虛構內容，而家播出電影都會寫上『本故事純屬虛構，如有雷同實屬巧合』，虛構就唔可以當真，拍一部電影都想有人睇，相信投資者在商言商都唔會拍冇人睇嘅戲，同做啲犯法嘢，電檢修例最好有清晰指引或者列出一啲戲做例子。」

田雞指出如拍警片為例，「套戲就一定要有反派，咁差人先有嘢做。有關單位授予審查嘅人都係咪好清晰先，好多時電影話明係假嘅，如果係咁係咪唔拍得警匪片？萬一選材拍60年代故事，係咪唔講得『67暴動』，咁嗰時都未回歸，界線又係點？呢個條例仲係好倉卒，當中存有好多疑問。」田雞提到上映外國電影，若有反國家題材，又是否都不過檢，他續說：「我諗有關方面真係要多同業界溝通，始終牽涉好多問題，畢竟電影題材真係天馬行空。」

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