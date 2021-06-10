現年40歲的日本「情色女王」壇蜜前年11月與41歲蒙面漫畫家清野通閃婚，惟兩人在婚後一直分開生活，早前有報道指，壇蜜去年春天起經常感到頭痛及頭暈，她大前日在家鄉秋田縣為奧運傳聖火，穿運動服的她激瘦現身橫手市，惹來網民熱烈討論。

死撐是衣不稱身

日本疫情至今仍然持續，東京奧運是否能順利於下月23日開幕仍是未知數，不過奧運聖火傳遞依然照樣舉行。壇蜜大前天就回到家鄉秋田縣橫手市，傳遞東京奧運聖火，同場還有男演員柳葉敏郎等，壇蜜在高舉聖火時不停向群眾揮手，她透露原本居住在橫手市的祖母十分期待看她傳聖火，但祖母卻於去年夏天逝世。

不過相比聖火，眾人焦點卻落在壇蜜的身上，昔日的情色女王當日卻暴瘦如火柴人般，跑步時更青筋盡現，令不少網友擔心她患上厭食症。雖然，她前日在電台開咪時否認健康有問題，又解釋當日的運動服衣不稱身，才令人產生錯覺。但不少傳媒翻出早前日本雜誌《女性自身》爆料，指壇蜜的頭痛症狀於今年春天變得嚴重，目前正在求醫找出病因。

另外，有指壇蜜與漫畫家老公婚姻不順，也是令壇蜜暴瘦的原因，事關她前年結婚後，一直與老公分開生活。

單拖慶生傳婚變

雖然壇蜜多次否認與老公出現問題，但去年12月壇蜜40歲生日，就被影到單拖到平民桑拿浴室，之後獨自返回寓所。而壇蜜曾受訪時自爆很少見到老公的真面目，就連睡覺也幾乎會戴上口罩，又指丈夫不論是共浴或同床，也表現得毫不興奮，有傳媒擔心或會對夫妻的生活上帶來障礙。

此外，人氣漫畫《咒術迴戰》作者芥見下下亦因身體不適，昨日透過《週刊少年Jump》宣佈暫休。芥見下下亦留言表示他將會短休大約一個月，又指患的不是大病，籲fans不用擔心，他還寫了一封畫有漫畫公仔的親筆信表示會加油。中川翔子得悉消息後留言祝芥見下下康復：「即使是少少的時間，希望能夠慢慢地休養，在現今時代沒有東西比身體的健康更重要。」