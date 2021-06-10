一年一度港姐又嚟啦！昨日無綫在將軍澳電視城舉行《2021香港小姐競選》首輪面試，以參賽者質素看來，無綫成功承接近年質素低迷的情況，大部份不但樣貌、身材平平無奇，甚至有部份絕對可以用「騎呢、驚嚇」來形容，包括有來自東涌的「女版羅浩楷」和身穿粉紅吊帶裙的「發水麵包」。相對較為順眼的參賽者可謂少之又少，其中被認為屬亮眼組的惟獨是關禮傑大女關楓馨，以及不停在Ig晒泳衣照的Yvette。港姐統籌經理何小慧透露今屆港姐準決賽在8月22日進行，決賽則於9月5日舉行，大約會錄取25至30位佳麗參加，不過由於疫情，今年也不會出埠拍外景。

【戰鬥格組】賽前先鬥泳裝

今年首輪面試的參賽者，樣靚身材正的可謂絕無僅有，當中最亮眼的非關禮傑26歲大女關楓馨（Fabienne）莫屬，昨日她穿上白色針織連身裙出現，大方得體，但卻未見雙親陪同為她加油，據知Fabienne已茹素五年，難怪皮膚好、身材弗。表現標青的還有26歲、任職自由媒體的Yvette及任職科技資訊的Kristy，Yvette的Ig不乏大量性感泳衣相，十分養眼，難怪有三萬多的追隨者；而低胸上陣的Kristy到場時更彎身給記者拍照，十分識做。

此外，在浸會大學讀傳理碩士、聲稱來自加拿大的王婳婳及「翻版景甜」，雖然樣貌不俗，但衣着打扮卻「土味」十足，大打折扣。至於25歲的Christina雖然樣貌普通，但學歷搭夠，牛津大學畢業的她，相信會得評判加分。不過，標青組普遍年紀偏大，大多是「摱車邊」入圍，未知會否影響評分。

【奇趣組】「我來自東涌」

昨日大部份的參賽者樣貌及身材平平無奇，也有參賽者千奇百趣，讓人「又驚又喜」，驟眼看還以為是對台ViuTV的《造美人》參賽者。19歲的「東涌羅浩楷」可謂令人一見難忘，穿上低胸花裙的她由哥哥陪同到康城轉接駁車，兩兄妹均以英語回答記者，當記者問她來自哪裏，她無厘頭答：「I＇m feeling good！」記者再以英語問她來自哪裏？她表示：「Tung Chung！」問她是否香港人？她即點頭示意，十分搞笑。

林作昨晚向《蘋果》證實是他提名「東涌羅浩楷」，他解釋：「我提名佢係因為佢真正嘅美麗喺內心，佢個樣係佛相，有仙味。我有信心佢可以打破香港嘅歷史，成為市民心目中嘅冠軍，大家唔好咁膚淺，只睇胸、腿同面。」其他奇趣組代表還有來自哈爾濱的Lily、「發水麵包」陳小姐和「哨牙珍」。穿上紫裙同樣娘味十足的Lily自稱是普通話教師，而芳齡25歲的陳小姐任職秘書，她穿上吊帶粉紅裙卻顯得上重下輕，比例奇怪。

【陪跑組】阿愁被迫參賽

今屆造型、舉止「騎呢」的參賽者為數不少，相信最後都只是陪跑。現年24歲的Alice因雙眉緊皺及眼尾下垂，可謂是不折不扣的真人版「阿愁」，她透露在英國讀會計，現職核數師，還表示是家人想她來參選，不過自己想作一次體驗。21歲的「街坊ABC」Stephanie以一身hea爆露腰裝、牛仔褲及波鞋現身，美國主修心理學及上年畢業回港。至於有平板身材的黃小姐則拖着大篋到場，她穿上一件黑色背心裙再加上一個呆企的甫士，令人聯想到宮崎駿動畫《千與千尋》中的「無臉男」。

昨日大部份參賽者皆穿裙上陣面試，不過亦有人hea裝上陣，包括24歲的「外傭」姐姐及擺出一個「我要做model」甫士、身穿粉紅針織上衣透出藍bra及下穿濶腳牛仔褲的參賽者，希望以獨特造型令評判留下深刻印象。