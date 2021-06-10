現年31歲陳瀅出道至今出名收兵多，不過她承認又浮面的戀情只得四段，其中最有頭有面則數和賭王兒子何猷亨拍拖，可惜未能修成正果。而陳瀅曾自爆方力申（小方）單獨約她吃飯，二人似是有意埋下伏線，緋聞傳足幾年，但女方一直向外界表示單身，小方今次似乎又食白果。因為陳瀅近日又有新兵埋身，被發現帶環星唱片公司太子爺張子丰（Fred）與閨密聚會，成功收兵。

融入閨密圈

陳瀅日前被《壹週刊》發現在尖沙嘴密會張子丰，幾位好姊妹賴慰玲、何雁詩及吳嘉熙等先和張子丰一齊嘆午餐，他與大家話題不絕，明顯早已融入陳瀅閨密圈。午飯過後，陳瀅才現身加入，張子丰一見女神即有風度地打開背囊，幫她袋好隨身物品，之後齊齊去食pancake，甜上加甜，進入餐廳前眾人排住隊掃「安心出行」二維碼。

新兵張子丰其實大有來頭，爸爸是環星唱片公司老闆，而他曾經在加拿大皇后大學主修電影，副修心理學，學歷與家底均實力雄厚。張子丰學成返港後因不想靠父蔭，甘願由低做起，先加入電影公司做PA（助導），於2013年入行，曾經出過唱片，近年簽約TVB和邵氏拍劇。他又和朋友合組製作公司，執導電影、廣告、MV及短片等等。事實上，張子丰近日經常和陳瀅見面聚會，明顯成功取得女神歡心。

緋聞不間斷

而陳瀅入行後曾和「衣架大王」兒子劉德俊、羅天宇、張振朗及陳家樂等傳緋聞，但她全部否認。之後她於2015年和何猷亨拍拖，當時更獲四太開綠燈，又高調融入家中一齊看演唱會，可惜不足一年便分手收場。直至去年陳瀅又被捕獲與猷亨撐枱腳，曾傳出二人翻撻。此外，陳瀅三年前因與方力申蒲吧傳出緋聞，二人例牌否認，不過她曾公開大讚：「小方絕對係一個好男仔，喺我認識嘅男仔當中，最有善心，心地最好。」收兵手法高明。