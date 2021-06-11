已故賭王何鴻燊四房之子何猷君是家族的尖子，不僅3年就讀完美國麻省理工（MIT）經濟學位，更破紀錄以21歲的年紀考上MIT的金融碩士課程。不過其家族尖子地位已被妹妹超越，21歲的四房千金何超欣日前於麻省理工畢業，並同時獲得管理學和建築學雙學位！

一屋尖子，相信四太也引以為傲！正身在澳門接受隔離的四太今天接受《蘋果》訪問，她說：「每個小朋友各有自己所長，佢哋各有各自己嘅喜愛，讀書各方面，個個都唔錯。」問到超欣是否會到清華繼續修讀碩士？四太表示一切由女兒自己決定，再問到會否獎勵超欣？會補祝超欣明天的生日？四太表示正在視像開會，不回應了。

何超欣日前在微博開心宣佈：「正式從MIT畢業啦！」並且透露獲得管理學和建築學的雙理學士學位，傲人成績超越哥哥何猷君。何超欣是賭王何鴻燊最寵愛的小女兒，從小已被爸爸公開稱讚「靚到不得了」，萬千寵愛。超欣文靜內向，同樣是家族尖子，中學成績優異，在GCSE（英國會考）獲得9A*成績，雖然獲劍橋錄取，但她選擇去美國就讀麻省理工學院（MIT），她在學時更參與不少學生會事務，成為從MIT與另外美國四間世界名校合辦的「五校同舟會」會長，和海外學生交流。

而早前清華大學蘇世民書院公佈2021級學者名單，麻省理工至今共有23名學生得到蘇世民學者榮譽稱號，今年共有4名學生獲此殊榮，當中包括超欣，相信超欣將會以「蘇世民學者」身份升讀碩士，修讀中國公共政策。

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