ViuTV節目《調教你MIRROR》今晚（10日）播出第4集，MIRROR眾隊員經歷數天的相處和拍攝，已逐漸放低《MIRORR GO》的陰影和戒心。今集內容圍繞團隊中年紀最細的Tiger（邱傲然）和Jeremy（李駿傑）。Tiger在未參與節目前，花姐最希望梁祖堯可以幫他成為更進取的人，事關花姐認為他在團隊這兩年，由於自恃年紀最少，因此並不積極爭取表演機會，反而希望讓出機會給團隊中的大哥哥，這種想法令花姐很忟憎。花姐說：「其實佢當初參加《全民造星》時跳拉丁舞好charm，但往後有團隊活動時，佢就鍾意坐埋一邊唔出聲，好似隱形人咁同好似冇上進心咁，佢同我講話自己19、20歲，嚟緊仲有機會，但團入面有啲已經27、28歲，就算有機會都可以畀咗佢哋先，但係有時機會嘅嘢，係要自己爭取，如果過幾年MIRROR唔紅，咁連呢個機會都冇。」

在梅窩營地中，MIRROR各隊員輪流出來唱歌，對唱歌欠缺信心的Tiger，亦有對着鏡頭表示即使想單飛，但亦不是短期內的事，更認為自己要唱到團中的Ian（陳卓賢）、Jer（柳應廷）和姜濤的level，自己才值得擁有單飛的機會。不過當每人唱完一次歌，梁祖堯問誰人想唱多一次時，Tiger卻罕有主動舉手再唱，不過唱至中途，梁祖堯卻認為他要揀選一個對象唱給他聽，才會投入，結果Tiger坦言想唱給媽媽聽。Tiger唱完歌後，AK亦讚他在唱第一句歌詞時，已有明顯分別。而梁祖堯事後亦自責為何在之前沒有留意Tiger這個人，認為他悟性很高。「點解我當初留意唔到Tiger呢個細路仔？佢好有才華，而且聰明又敏感。」

Jeremy見Jer獲獎渴望出Solo

至於今集另一個被梁祖堯調教的對象，便是Jeremy，花姐對他的評價是要型有型、要妖有妖，但他亦有不足地方。花姐說：「其實每年年尾我哋都會揀人，到年頭出單飛，之前有同Jeremy講，如果佢達到某啲要求，就會今年畀佢出，而佢本身高音唱到，但聲音太薄，如果成首歌都用高音就會好刺耳，出單飛亦有啲冒險，所以暫時未有機會出單飛，而因為咁，Jeremy就跌咗落第二次嘅低潮。」花姐希望梁祖堯可以調教Jeremy有正面的人生觀，同時亦希望調教自己和Jeremy的關係。

至於Jeremy在節目中亦坦言希望獲得單飛機會，原因是他在1月1日見到Jer上台獲獎。Jeremy說：「作為MIRROR成員，見到隊中其他成員出Solo，會覺得大家差距越來越大，亦會出現負面情緒。其實頭兩年自己對Solo冇慨念，但今年1月1日見到Jer上台一刻，原來我都想做喎，都想獲金獎喎，想話畀大家知我叫Jeremy，希望今年自己繼續努力，可以有呢個機會。

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