賭王三房索女何超蓮近年中港澳三邊走，她現在澳門進行隔離，她前日在Ig呻悶，想和粉絲網友傾偈，帖文「無聊死了！我們來聊聊天吧」，任由網友提問。其中最爆一題，有網友問她買過最貴的東西是甚麼？超蓮就寫了一篇小短文回應：「我媽媽（三太陳婉珍）以前一直戴着一隻10克拉的心形鑽戒 是爸爸以前送她的 三年前她在醫院陪爸爸 在廁所洗手後脫下來給傭人 然後傭人姊姊珍而重之用紙巾包着帶回家 然後回家了上廁所就順便把它沖走了」。

大手筆補送

10卡鑽戒被沖落廁所這件奇事，相信只會發生在賭王屋企！何超蓮指因為賭王已離世，不能補送鑽石戒指給媽咪，令媽咪很難過遺憾，所以自己決定代爸爸補送，她寫道：「我找了三年終於找到了一樣的心形鑽戒 剛剛過去的母親節送給她了」。《蘋果》翻查紀錄，三年前佳士得拍賣行曾賣出一枚12.67卡的D色心形鑽石，拍賣價達730多萬，所以三太當年就是將最少700萬用紙巾包住沖落廁所！超蓮今次大手筆補送，估計要800萬或以上，絕對是超豪的母親節禮物，難怪她不忘苦笑補充：「10克拉心形鑽是真的貴啊爸」。網友之後都有各式千奇百怪的提問，例如叫她推介無帶胸圍、面膜等，更有人問她：「你同李蘊反面了？」 何超蓮就即時tag了 李蘊及GEM，回答：「我們是永遠三小隻」，顯示姊妹情深。

猷君想添女

此外，賭王四房兒子何猷君昨日於中環出席「跨文化多家族辦公室平台」發佈會，他出任集團副主席。何猷君指四太梁安琪正在澳門隔離，所以未有現身，卻有拍片支持，而正在懷孕的太太奚夢瑤跟兒子身在上海，而被問到太太的預產期與BB性別？何猷君說：「年底生，都希望湊個好字，不過冇理由第一集就開估，歡迎大家留意我嘅微博，係好開心嘅。」問到這一胎是否在計劃之內？他說：「當然，人生所有事情都應該要有規劃，應該做就做。」問到可再考慮生多幾個？他說：「我尊重太太，越精越好、越靚越好。」

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