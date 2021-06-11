下月便生第二胎的楊洛婷，今年也是她跟老公、樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）拍拖15周年，二人於是特別安排攝影師去影一輯浪漫大肚寫真相。還有一個月便「卸貨」，重了30磅的楊洛婷，肚圍44吋的她尚幸身手仍然靈活，他們日前就拉大隊去了一個沙灘取景，為了靚靚出鏡，楊洛婷穿上閃片紗裙，躺在水邊的石上擺甫士，上圍升Cup的她更笑言「倒瀉奶」。

楊洛婷和Tim是圈中模範夫妻，他們不時放閃貼出恩愛照片，這次拍攝，更是真情流露，Tim在鏡頭前後都對老婆呵護備至，sweet到爆。講到拍攝趣事，Tim今日接受訪問時說：「我知嗰日去沙灘拍攝，就帶咗白恤衫同黑色短褲去，埋位影相，攝影師叫我哋坐喺水度，我好自然坐咗落去，點知好快成條褲濕晒，連底褲都濕埋，影完先醒起自己冇褲換，要濕住返屋企。」Tim指當日拍攝時，剛有情侶路過望着他們拍照，待楊洛婷和Tim拍照後，馬上在相同位置，跟着他們的甫士打卡，十分搞笑。

楊洛婷表示跟Tim相戀時，他們會經常行沙灘睇日落和數星星，所以靚相主題就用回過去美好回憶片段做題材，楊洛婷說：「呢次影相最難就係Tim個期，佢近日又錄歌又拍戲好忙，仲要就埋天氣，影相嗰日，朝早都藍天白雲，點知等到中午入去沙灘，啲雲出晒嚟，老公就安慰𠱁番我，好彩啲相出嚟效果好靚。」

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