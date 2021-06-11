造美人經過20日改造，今集齊人做一次入營前大檢閱，不過分成平民組及公主組兩組人集合，仍有人遲大到，幾位造美人在酒店等候時圍埋一個墟，不停分享自己的改造項目。

兩位導師娟姐及Shirley 在正式錄影前，私下給出評語，Shirley覺得Stella髮型改善好多更叩吸引，錄影前有女仔把握時間做plank，最終今集節目結束前公內最新的名公主組名單，包括Stella、Kathy、Shweta、Tracy。

強尼在大檢閱前為參賽者打氣：「勇氣係普通女仔10倍以上。」由於數字不會講大話，逐個檢閱有沒有達成訂下的目標。第一位接受檢查的是Shewta，由於之前比較大食，改造期間要減少食量，營養師指示：「唔餓就係飽。」結果Shewta由先前食兩碗飯變成食粥及沙律，最後腰圍成功減了5吋。

至於同樣為食的Jonie，曾經被娟姐發展訓練前偷食燒賣，被錄下嗜甜、加餸習慣，她說「試一啖唔會死」，經改造只減了大腿圍1吋及減了3磅。媽媽級的參賽者Miko雖然減得少，只有手臂、坐圍減了1吋，但獲教練讚：「由於生過小朋友，（腹部肌肉）會放鬆，要再練返馬甲線其比較難，咁短時間做到，係叻。」

賽前對自己下半身不滿意的Kathy，在改造過後巨躉收斂了，獲教練讚：「比例啱返晒。」由於重點練臀部，不停獲其他參賽者要求示範收緊pat pat。獲Shirley讚靚的Stella改造亦大成功，上圍、腰圍及坐圍都減到1吋，整體亦減了2kg，遠超預期。

今集表現最差的是Semi，原本她的身材在眾多參賽者中最fit，最想改善的只有扁pat，原本教練覺得都有挑戰，但最終三項指標都不合格。

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