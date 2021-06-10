ViuTV格仔導演Mike主理的《ERROR自肥企画》成功顛覆香港娛樂圈生態，即使節目播映完畢，但餘音裊裊，不但令ERROR四位成員、Mike導及無制限OT編集團成功自肥，更讓節目的女嘉賓有機會由網絡KOL踩入電視螢幕。其中在「肥仔自肥環節」飾演搜查官的Zoe蘇小小，在節目中穿上黑色漆皮緊身上衣上陣，身材玲瓏浮凸的她，有幕講遭肥仔拉下拉鏈，惹來網民無限遐想。

狂啪丸導致長期胃病

今年24歲的Zoe，自爆上圍屬D至E Cup，但四肢卻不合比例地纖幼，難怪節目出街後，她被網民質疑後天「僭建」，甚至起底將她中學時期的舊照上載到討論區。日前Zoe接受《蘋果》訪問，為此憤憤不平，要為自己的驕人身材作平反。「連登啲人話我『假胸』，我好想回應一下，佢哋攞我冇谷胸嘅相做對比，其實我冇谷胸都會影到好平㗎，係有心做你點都搵到位囉。事實我係豐滿型嘅，但我都落咗好多工夫，出去按胸呀，做針灸又有食豐胸減肥丸，日日食幾十粒藥落肚，試到啱為止。」不過亂食成藥的後果，是Zoe患上胃病，長期胃痛。其間她更因錯食網上購買的禁藥，令身體出現嚴重副作用。「呢啲辛酸嘢人哋唔知㗎，人哋一嚟就話一定係隆胸啦！」

下巴打針變V煞臉

除了豐滿身材被網民質疑「後天」加工，Zoe的五官同樣被批「膠」，指她鼻假、面形假甚至眼底的「臥蠶」，統統都是人工化，對於整容，Zoe直認不諱，但只限局部位置。「我個樣係有做過嘢，我塊面有埋過線，都有打過下巴，即係透明質酸，點解呢，因為細個中學俾人笑過哨牙，就算連登仔而家都笑我棚牙哨，其實我有諮詢過醫生嘅意見，亦有照X光，得出嚟結果話我唔係哨牙，而係成個下顎向後縮，下巴短，醫生話箍牙幫唔到個樣，要整吓個下巴先，嗰年我18歲，咁打針咪打針囉，咁打完個比例真係正常返，自信都多咗，呢啲嘢我唔介意分享，而家係咩年代啫，有做過唔怕認。」至於鼻樑、蘋果肌和臥蠶等位置，Zoe指根本無做過手腳，坦言信不信由你。

IG坐擁27萬fans

Zoe未做《ERROR自肥企画》前，在IG已頗有人氣，followers超過20萬，比起半年前193等人的IG fans人數高出數倍，對於獲邀做節目嘉賓，Zoe坦言最初一頭霧水，還擔心被騙子呃。「我好少睇電視節目，嗰時同好多人一樣，ERROR同MIRROR入面我只聽過姜濤個名，所以佢哋喺IG搵我嗰陣，我以為係白撞，到之後check返ViuTV個地址先知係真。」對於首次同ERROR合作，Zoe各有評價。「第一眼睇193係一個靚仔，佢比較靜，比較少講嘢，畀我感覺佢好似周星馳嗰隻智慧型搞笑，但係一roll機，佢就超搞笑勁騎呢。肥仔份人好專業，完全唔口花，好敬業嗰種，至於Dee哥，佢有教我做戲，話我啲戲唔夠層次，心諗我嚟客串吓咋喎，唔使咁認真啩！」對於ERROR三子，Zoe清一色讚不絕口，但對於剛「解凍」的保錡，Zoe似乎有點保留。「保錡份人……哈哈，都幾風趣幽默嘅，講嘢比較直接咁啦，所以佢一開口，我就會避開佢！」問Zoe為何要避開保錡，她說：「佢一嚟就好大聲叫我『私影妹』，佢話自己長期都有睇開私影group，識好多私影model！」Zoe坦言自己在14歲那年的確有影過私影，因此保錡的說話不會放在心上，亦不會覺得不開心，只覺對方為人心直口快。

遭警察男友家暴

《ERROR自肥企画》播完，Zoe的IG followers現時已躍升至27萬，但原來當初Zoe最忠實的fans來源卻是台灣，Zoe說：「啲人咪又係鍾意睇身材，啲台灣男仔好搞笑，佢哋會比較直接，會寫好長話好愛你，好欣賞你嘅內涵，心諗其實佢哋有幾了解我？」樣靚身材正，Zoe身邊男伴多年來可謂手到拿來，她坦言至今拍拖無數，短的一個月，長的兩年，不過她亦並非每次得心應手，更試過被初戀男友「家暴毆打」，慘痛經歷，歷歷在目。「嗰時喺網上識咗個18歲男仔，原本對我好好，之後佢考警察，入完學堂，出到嚟個性格都唔同咗，粗暴咗好多，好記得最後一次同佢見面，係喺大埔廣場出面，佢當住好多人面前，打咗我一巴再推我落地下，呢啲情況都試過3、4次，每次佢都一啖砂糖一啖屎，最後我忍無可忍同佢講分手。」

自爆踩單車破處

初戀的悲慘經歷亦勾起Zoe的二次創傷，原因是她將自己的第一次奉獻給初戀男友，但對方卻不相信她。「自己11、12歲嗰年，因為踩單車破處，原本自己唔知，但有次下面發炎，醫生話『阿女，你處女膜穿咗喎！』我就回憶返原來嗰次踩單車，原來已經破咗處喇，初戀男友唔信，啲連登仔都話我呃人呀，仲叫我補吓腦喎，我冇講大話，行得正企得正，就係咁樣破囉！佢哋唔信可以自己問吓醫生！」

紋身師唔怕俾仔撩

不說不知，年紀輕輕的Zoe除了做show girl、網上KOL外，更是一名紋身師，擁有一班熟客仔，問她在工作時可會被客人撩，她笑言：「佢哋見到都唔會撩，因為我幫人紋身時，係真素顏，T恤長褲，其實平時個樣好樸素好正常，或者咁佢哋嘅興趣即刻下降晒！」原本收入可觀的她，由於疫情關係，導致所有工作一下子冇晒，對於有家庭負擔的Zoe來說，可說晴天霹靂。「我同家人住喺公屋，唔係咩有錢人屋企，我亦係家庭經濟支柱，所以突然冇晒啲job都好徬徨。」由於不想坐以待斃，Zoe早前花幾千元在家中手製盆景花放上網賣，不少fans響應買花，現時更是熟客佔3成、街客佔7成，見生意漸上軌道，早前Zoe更開設地舖，疫境下成功轉營。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）