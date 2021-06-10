現年29歲的韓國音樂劇女星咸妍智，是知名食品集團不倒翁的創辦人咸泰浩的孫女，父親咸永俊目前是集團的會長，名副其實含着金鎖匙出世。相比起其演藝事業，其身家更受到關注，據悉咸妍智手持價值超過300億韓圜（約2.09億港元）的股份，但都僅佔集團的1.16%，可見其驚人家世。

外賣佔開支4分1

咸妍智於2017年嫁拍拖6年的圈外人，目前兩公婆一同經營YouTube頻道，早前公開了題為「一個月生活開支，我花了這麼多錢？」的影片，記錄了兩人3月份的開支。咸妍智透露現時多了時間在家，所以網上消費都增多了，特別是叫外賣食：「今個月叫了17次外賣，合共花了487,800韓圜（約3,401港元），外賣app賬號都升級到VIP了。」

咸妍智又指為了拍攝露營主題的影片，所以花錢買了露營用具，加上其他開支，3月合共花了逾231萬2,809韓圜（約16,128港元），她都坦言比預計中花多了，但她卻表示：「有一半都是工作所需，當投資就好。」引起熱議。

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