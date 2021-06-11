現年40歲的姚子羚（Elaine），入行多年，感情路一直崎嶇不平，不過其擔任Now TV新聞主播、今年33歲的胞妹饒慧珊，今日卻被爆爬家姐頭準備結婚。與饒慧珊份屬好友的無綫財經主播鄭瑩，今日在IG分享多張和準新娘在酒店慶祝告別單身派對的合照，其中饒慧珊更穿上背面繡有「Bride」字樣的紅色睡袍。而鄭瑩亦有留言送上祝福：「幸福美滿一輩子。也許世界上也有五千朵和你一模一樣的花，但只有你是我獨一無二的玫瑰。」並Hashtag「姐妹結婚了」。對於胞妹結婚，家姐姚子羚回應傳媒：「好開心呀！祝福妹妹同妹夫幸福快樂！白頭到老！」

姚子羚樂於被妹妹爬頭，而一直認真看待每段戀情的她，多年來卻經歷數段情傷，其中與夜場老闆Patrick Cheong及有過百架的士的闊少鄭子邦拍拖，有傳已達談婚論嫁階段，可惜兩段戀情同樣未能開花結果。去年她傳出介入混血藝人蔡宛珊（Sarika）和Raymond Young（楊偉文）的婚姻。事後姚子羚極速和男方割席，指他們早已分手。不過她之後又被《蘋果》影到和Raymond的媽媽食飯，令人揣測兩人已低調復合。雖然情路上未有着落，但姚子羚早前接受訪問時，坦言對愛情仍有憧憬，更相信總有一日MR. Right會出現。

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