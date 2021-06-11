環保與創意藝術結合——「石籬Grind主場」

為響應全球氣候暖化及環保議題，運動品牌Nike與著名插畫家James Jarvis合作，在香港葵涌石籬邨興建了「石籬Grind主場」，以回收得來的兩萬對舊鞋，打造一個結合環保意念與創意藝術的特色籃球場。

Nike Grind是品牌以全球可持續發展為理念的計劃，而今次的「石籬Grind主場」，是Nike Grind在香港建設的首個特色籃球場，場地分為成人與小童區，地面以塑膠瓶、生產廢料及回收得來的運動鞋等廢棄物製作而成，重新為「廢物」賦予新生命。

大家看到籃球場上色彩繽紛的可愛公仔，是來自英國插畫家James Jarvis的作品。今次，James Jarvis以他標誌性的插畫風格為球場注入新力量，將球場幻化成一幅巨型公共藝術畫布，把不同形態和色彩的圓形公仔設計在籃球場上。不但為大家帶來一個富環保意念的全新「打卡位」，更成功為舊區活化迎來重要的一步。

「石籬Grind主場」將於本月26日正式開放，各位大人小朋友記得不要錯過！

Nespresso x Chiara Ferragni capsule系列

一向搞作多多的元祖級時尚博主Chiara Ferragni，繼早前宣佈擔任品牌Tod’s的董事長一職後，再為大家送來驚喜萬分的消息。日前她宣佈與世界頂級咖啡品牌Nespresso破天方合作，於意大利米蘭開設限時pop-up cafe，及推出限量版Nespresso x Chiara Ferragni capsule系列。

眾所周知，意大利人對咖啡有着根深蒂固的情感。這次限時pop-up cafe選址在米蘭著名景點Piazza del Carmine開業，店舖以粉紅色及夏日元素為主題，吸引一眾熱愛咖啡的意大利人捧場，而Chiara亦親自設計今次的限量系列，設計以她個人品牌的signature眨眼圖案為主題，分別推出粉色調的咖啡杯、保溫杯及咖啡機等周邊商品，並將於7 月底在網上發售。紅遍全球的Chiara，今次跨足咖啡行列，再次證明其非凡個人影響力！

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