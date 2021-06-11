男團MIRROR近日成為香港偶像新勢力，不論歌影視，以及廣告界其滲透力不容忽視，而他們更衝出香港，入侵台劇。繼姜濤、Anson Lo參與台劇《超感應學園》、邱士縉（Stanley）拍台劇《第三佈局塵沙惑》後，原來柳應廷（Jer）亦有份為《第三佈局塵沙惑》唱主題曲《糾纏》！今次Jer與有台灣「搖滾女王」之稱的楊乃文合唱，認真威威。

今日下午有網民在facebook群組中轉發《第三佈局塵沙惑》主題曲YouTube MV，標題寫着「楊乃文、柳應廷（糾纏）」。有網民留言指Jer叻仔，留言︰「wow，同楊乃文合唱！厲害」，有網民估計因疫情關係，兩人要分開各自錄音。

不過該帖文發佈後大約兩小時，有網民留言指MV已看不到，估計是官方收回MV首播預告。其實該劇將於後日（13 日）晚在台灣首播，主演有張榕容、劉冠廷等，而Stanley在劇中飾演一名到台灣留學的香港學生。至於主題曲MV網上首播，據網上流傳的截圖顯示，要到下周一（14日）才在YouTube登場，估計剛才網民率先看到MV，可能是技術性問題。

至於今次Jer合唱的楊乃文，是台灣著名女歌手，代表作有《我給的愛》、《證據》等，她曾在第11屆金曲獎中獲最佳國語女演唱人獎。

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